Vitor Pereira'nın takımı Corinthians, Cristiano Ronaldo'yu istiyor

05 Ağustos 2022 Cuma, 15:15

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili sürpriz bir transfer açıklaması geldi. Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira'nın yaptığı Corinthians, yıldız oyuncu için harekete geçti.

PEREIRA'NIN TAKIMI RONALDO'YU İSTİYOR

İspanyol ve İngiliz basınında yer alan habere göre; Corinthians, Ronaldo'yu resmen istiyor. Corinthians Başkanı Duilio Monteiro Alves "Futbolda her şey mümkün. Böyle bir ihtimal daha önce yoktu ama şimdi gözümüz üzerinde" ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda Cristiano Ronaldo'nun adı Atletico Madrid, Chelsea, Napoli, Bayern Münih gibi dev takımlarla anılmıştı. 37 yaşındaki Ronaldo geçen sezon 24 gol 3 asistlik performans sergilemişti.