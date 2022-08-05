Vitor Pereira'nın takımı Corinthians, Cristiano Ronaldo'yu istiyor

Premier Lig'de Manchester United'da forma giyen ve ayrılık hazırlığında olan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ya transferde sürpriz bir talip çıktı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın takımı Corinthians, futbolcuya talip oldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2022 Cuma, 15:15
Vitor Pereira'nın takımı Corinthians, Cristiano Ronaldo'yu istiyor
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili sürpriz bir transfer açıklaması geldi. Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira'nın yaptığı Corinthians, yıldız oyuncu için harekete geçti.

PEREIRA'NIN TAKIMI RONALDO'YU İSTİYOR

İspanyol ve İngiliz basınında yer alan habere göre; Corinthians, Ronaldo'yu resmen istiyor. Corinthians Başkanı Duilio Monteiro Alves "Futbolda her şey mümkün. Böyle bir ihtimal daha önce yoktu ama şimdi gözümüz üzerinde" ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda Cristiano Ronaldo'nun adı Atletico Madrid, Chelsea, Napoli, Bayern Münih gibi dev takımlarla anılmıştı. 37 yaşındaki Ronaldo geçen sezon 24 gol 3 asistlik performans sergilemişti.


corinthians vitor pereira cristiano ronaldo manchester united fenerbahçe

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler