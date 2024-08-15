Vojvodina - Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Maribor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ikinci maçında deplasmanda Vojvodina ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor.
Ante Simundza yönetimindeki Maribor, deplasmanda Bozidar Bandovic'in ekibi Vojvodina ile karşı karşıya gelecek.
VOJVODİNA - MARİBOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Sırbistan'ın Baçka Topola kentinde bulunan TSC Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
VOJVODİNA - MARİBOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Gustavo Correia'nın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Maribor, Slovenya'da oynanan ilk maçtan 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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