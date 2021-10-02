İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımımız, Dünya Şampiyonu oldu

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı.

AA
02 Ekim 2021 Cumartesi, 18:57
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımımız, Dünya Şampiyonu oldu
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İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

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