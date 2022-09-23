Voleybol Dünya Şampiyonası başlıyor: Türkiye'nin rakipleri kimler, turnuvanın formatı nasıl?

23 Eylül 2022 Cuma, 05:55

2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası bugün ev sahipleri Polonya ve Hollanda’nın oynayacağı maçlarla başlayacak. B Grubu’nda yer alan Türkiye ise ilk maçına Cumartesi günü Tayland’a karşı çıkacak.

15 Ekim’ kadar oynanacak turnuvaya Hollanda’nın Apeldoorn, Arnhem, Rotterdam ve Gelderland şehirleriyle; Polonya’nın Gdansk, Lódz ve Gliwice şehirleri ev sahipliği yapacak.

Dört grupta altışar ülkenin yer aldığı turnuvada Türkiye, B Grubu’nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile yarışacak.

Türkiye’nin gruptaki maç programı şöyle:

Türkiye – Tayland / 24 Eylül Cumartesi, TSİ 14.00 – Arnhem

/ 24 Eylül Cumartesi, TSİ 14.00 – Arnhem Türkiye – Güney Kore / 27 Eylül Salı, TSİ 15.00 – Gdansk

/ 27 Eylül Salı, TSİ 15.00 – Gdansk Türkiye – Dominik Cumhuriyet / 28 Eylül Çarşamba, TSİ 18.30 – Gdansk

/ 28 Eylül Çarşamba, TSİ 18.30 – Gdansk Türkiye – Hırvatistan / 29 Eylül Perşembe, TSİ 18.30 – Gdansk

/ 29 Eylül Perşembe, TSİ 18.30 – Gdansk Polonya – Türkiye / 1 Ekim Cumartesi, TSİ 21.30 – Gdansk

'GÜZEL ŞEYLER BAŞARMAK İSTİYORUZ'

Turnuva öncesinde DHA’ya konuşan Türkiye Kadın Voleybol Başantrenörü Giovanni Guidetti, takımın iyi durumda olduğunu söyleyerek, “Bizim oynayacağımız grup, en güçlü grup diyebilirim. Bir maç dışında önümüzde kolay maç olmadığını söyleyebilirim. Bunun sonucunda da her maçı kazanmak için oynayacağız ve maç maç gideceğiz” dedi.

Takım kaptanı Eda Erdem de, bir sonraki tura çıkmak istediklerini belirtti.

Erdem, “Güzel şeyler başarmak istiyoruz. Hazır olduğumuzu biliyoruz ve bunun bilincinde gideceğiz. Oynadığımız son turnuva, özgüven anlamında katkı sağladı ve takım olarak da iyi bir performans sergiledik. İnanıyoruz ki halkımızın desteğiyle iyi bir turnuva geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Getty Images

TURNUVANIN FORMATI NASIL?

Grup aşaması

24 takımın katıldığı turnuvanın grup aşamasında dört grupta altışar takım yer alacak.

Gruplar şu şekilde:

A Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika, Porto Riko, Kamerun, Kenya

B Grubu: Türkiye, Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland, Hırvatistan

C Grubu: ABD, Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan

D Grubu: Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Arjantin, Çek Cumhuriyeti

23 Eylül’de başlayacak grup maçları, 2 Ekim’de sona erecek.

Gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci tura yükselecek. A ve D grupları ile B ve C grupları birbiri arasında eşleşecek.

BBC

İkinci Tur

İlk turu geçen 16 ülke, birbirleriyle 8’erli 2 grup halinde (E-F Grubu) ikinci turda karşılaşacak.

Bu maçlar 4-9 Ekim tarihleri arasında oynanacak.

E Grubu’ndaki takımlar karşılaşmalarını Hollanda’nın Rotterdam şehrinde, F Grubu’ndaki takımlar ise Polonya’nın Lodz şehrinde oynayacak. Takımlar, ilk etapta karşılaştıkları takımlarla bir daha karşılaşmayacak.

Gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Getty Images

Çeyrek Final

Gruplarını birinci sırada bitiren ülkeler, kendi gruplarını dördüncü sırada bitiren takımlarla; ikinci sırada bitiren takımlarsa kendi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlarla çeyrek finalde eşleşecek.

Bu turdaki E Grubu’ndaki maçlar Apeldoorn ve F Grubu’ndaki maçlar da Gliwice şehirlerinde oynanacak.

Galip takımlar yarı finale yükselecek.

Yarı Final ve Final

Yarı final 13 Ekim’de oynanacak ve finale çıkan ekipleri belirleyecek.

Turnuvanın kazananı ise 15 Ekim’de Hollanda’nın Arnheim kentinde oynanacak maçla belli olacak. Yine üçüncülük maçı da aynı gün oynanacak.

TÜRKİYE'NİN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Türkiye Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan isimler şöyle: