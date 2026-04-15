Voleybol Efeler Ligi'nde finalin adı belli oldu!

15.04.2026 20:48:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray HDI Sigorta, Voelybol Efeler Ligi play-off 1-4 etabının ikinci maçında karşılaştığı Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek finale çıkan ekip oldu.

Galatasaray HDI Sigorta, SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabında Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve adını finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılılar finalde Ziraat Bankkart ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Ateş

Galatasaray HDI Sigorta: Maar, Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Hacı Şahin)

Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Metin, Skolov, Leal, Samet Baltacı, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Sliwka, Sotola, Emre Tayaz, Tuna Uzunkol)

Setler: 25-17, 25-18, 25-22

Süre: 82 dakika (24, 27, 31)

