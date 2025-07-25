Voleybol liglerine yeni sponsor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Arabica Coffee House arasındaki Erkekler ve Kadınlar Voleybol 1. Ligleri için isim sponsorluğu anlaşmasının imza töreni yapıldı. Yeni sezon itibarıyla Erkekler ve Kadınlar Voleybol 1’inci Ligleri, “Arabica Coffee House Voleybol 1’inci Ligi” adıyla oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Üstündağ yaptığı açıklamada, “Türk voleybolunun her geçen gün yaz kış demeden güzellikler içinde yaşadığı ve yaşattığı bu güzel günlerden birinin tekrar sizler huzurunda yaşıyoruz. Türk voleybolu; Avrupa’da ve dünyada neler yaptığına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Tabi bu başarının güzelliklerinden bahsederken bu başarıyı elde etmek, zirvede yer almak, sürdürülebilir olmak için ne yapmamız gerek? Destek almamız gerek. Onun için sponsorların desteği bizim için çok önem arz ediyor. Şöyle ki bu güzel başarılı süreçte bu güzel birlikteliğin sponsorlar tarafından desteklenmesini ne kadar önemli olduğunu her defasında altını çizerek belirtmek istiyorum. Türk voleybolun yalnızca Efeler ve Sultanlar değil, 1’inci Lig’de de ne kadar kaliteli üst düzey müsabaka yaşadığını görüyoruz. 1’inci Lig takımlarımızın bugün itibari ile Arabica Coffee olarak sponsor oluşunun imza törenindeyiz. Bu vesile ile süreçte emeği geçen herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Arabica Coffee House CEO’su ve Kurucusu Av. Sertaç Yalçın, “Çok büyük bir sorumluluğu alıyoruz ve bunun bilincindeyiz. TVF yetkilileri ile birlikte voleybol camiasıyla elimizden geleni yaparak 1’inci Ligleri de Sultanlar ve Efeler ligi gibi tanınır hale getirmeye çalışacağız. Sadece sponsor olduklarımızı değil bütün voleybolun her üyesini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Arabica Coffee House Kurucu Ortağı Elif Ülger Yalçın ise “TVF Erkekler ve Kadınlar 1’inci Lig isim sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Bir takım olarak topu kalpten kalbe geçirirken umut oluyoruz. Hayatta başarı birlikte hareket etmeyi bilenlerin olur. Türkiye Voleybol Federasyonu 1’inci Lig isim sponsoru olmak sadece bir iş birliği değil milli değerlerle, gençlerimizin gücüne, takım ruhuna duyduğumuz saygının bir ifadesi” diye konuştu.