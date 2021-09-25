Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan hayat pahalılığı göndermesi
İtalya'da oynayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, market alışverişinden yaptığı paylaşımla ülkedeki hayat pahalılığına dikkat çekti.
İtalyan ekibi Novara’ya transfer olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, market alışverişinden yaptığı paylaşımla ülkedeki hayat pahalılığını ortaya koydu.
Cesur yorumlarıyla tanınan Karakurt, İtalya’da marketten yaptığı alışverişin fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşması çok sayıda tepki aldı. Market arabasının fotoğrafını çeken Ebrar, “İtalya’da 55 euro, Türkiye’de 1000 lira” notunu düştü.
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