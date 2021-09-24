Murat Ülker'den 'pahalılık' yanıtı: Millet aptal değil

24 Eylül 2021 Cuma, 12:18

Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Ülker CEO'su Mete Buyurgan'la birlikte gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve fahiş fiyatlamalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ülker, Türkiye’nin büyük bir planlama sorunu olduğunu dile getirerek "Market buradaki en zavallı kesim. Alıyor, satıyor. Desen ki, 'Aldığın fiyata satma', o zaman hakikaten Alaeddin’in cini lazım" dedi.

DÜNYA yazarı Vahap Munyar, Murat Ülker'in sözlerini köşesinde şöyle aktardı:

"YILDIZ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, bir ara camilerde “dolar düşsün” diye dua edildiğine dikkat çekti:

Dolar bütün dünyada olan bir şey. Büyük de bir ekonomisi var.

Ardından ekledi:

- Asıl duayı bizim paramız değerli olsun diye yapmak lazım.

Enflasyon kadar büyürsek yerimizde saymış oluruz

YILDIZ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, gelecek yıla ilişkin bütçelerin hazırlanması dönemi olduğunu belirtti:

- Bizim enflasyondan fazla büyümemiz lazım. Büyümede enflasyonu aşabiliyorsak başarılı oluruz. Enflasyon kadar büyürsek yerimizde saymış oluruz.

Ardından ekledi:

- Onun için bizim TL bazında çift haneli büyümemiz lazım.

Millet aptal değil fahiş fiyat varsa asla satın almıyor

YILDIZ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, gruba ait Şok Market zinciri dikkate alınarak sorulan soru üzerine konuya şöyle girdi:

- Vatandaş akıllı, markete gittiği zaman hangi ürün kaç para gayet iyi takip ediyor. Herhangi bir fahiş fiyat varsa asla almıyor. Millet aptal değil.

“Ya bu memleketin planlamacısı yok mu?” diye sorup sürdürdü:

- Market buradaki en zavallı kesim. Alıyor, satıyor. Desen ki, “Aldığın fiyata satma” o zaman hakikaten Alaeddin’in cini lazım.

Sordu:

- “Aldığın fiyata satmayacaksın.” Nasıl olacak bu iş?

“Tarladan markete” konusuna değindi:

- Biz zaten bunu yapıyoruz. Sözleşmeli tarım diye bir şey var. Biz burada büyüklerden bir tanesiyiz. Muazzam mal alıyoruz ve onları satıyoruz.

Zam yapınca satış düşüyor

PLADIS Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, başta bisküvi olmak üzere atıştırmalık ürünlerin fiyat hassasiyetini şöyle anlattı:

- Bizim mallarda esneklik yok. Bizim mallar kuruş kuruş satılıyor. Örneğin 1 liralık ürüne zam yaparken 110 kuruş demek pratikte olmuyor. 125 kuruş yapınca da tüketici haklı olarak “Yüzde 25 zam yaptılar” diyor. Satışlar bir anda yarıya düşüyor."



