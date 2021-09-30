Voleybolcu Eda Erdem Dündar'dan Atatürkçülük mesajı

30 Eylül 2021 Perşembe, 07:15

Türk spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan ve Gillette-Milliyet ortaklığında 6. kez düzenlenen “67. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu” ödül töreni Volkswagen Arena’da yapıldı.

Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, "Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu ödülünü" kazandı. Başarılı sporcumuzun yaptığı konuşma ise geceye damga vurdu. Eda Erdem, "Atatürkçü, ülkesini seven, adil, çalışkan, başarılı kadınlara dönüşerek ülkemizi daha yukarılara taşıyacağız" sözleriyle Filenin Sultanladı adına önemli bir mesaj verdi.

VOLEYBOLDA GURURUMUZ OLDULAR

Eda Erdem Dündar'ın kaptanı olduğu Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, önce olimpiyatlarda 5'inci sonra da Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncü olarak ülkemize büyük gurur yaşatmıştı. Filenin Sultanları bu sırada bazı çevrelerin çirkin eleştirilerine de uğramıştı.

67. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülü'nü başarılı milli cimnastikçimiz İbrahim Çolak kazandı. Gecede sahibini bulan diğer ödüller şöyle:

Yılın Takımı: A Milli Kadın Voleybol Takımı

Yılın Antrenörü: Ergin Ataman

Gillette Yılın Futbolcusu: İrfan Can Kahveci

Yılın Gillette Gibi Hareketi Özel Ödülü: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kulüpleri

Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Vakıfbank Spor Kulübü

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Merve Tuncel

Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu/Takımı: Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı

Yılın Gillette Gibi E-Spor Takımı Ödülü: Beşiktaş eSports

Milka Yılın Kayak Sporcusu Özel Ödülü: Ceren Reyhan Yıldırım

HDI Sigorta Özel Ödülü: Busenaz Sürmeneli

Jüri Özel Ödülü: Ferhat Arıcan

Namık Sevik Özel Ödülü: Milliyet Gazetesi Karikatüristi Haslet Soyöz

İslam Çupi Özel Ödülü: Türkiye Tenis Federasyonu