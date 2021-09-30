Voleybolcu Eda Erdem Dündar'dan Atatürkçülük mesajı
Eda Erdem, "Atatürkçü, ülkesini seven, adil, çalışkan, başarılı kadınlara dönüşerek ülkemizi daha yukarılara taşıyacağız" sözleriyle Filenin Sultanladı adına önemli bir mesaj verdi.
Türk spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan ve Gillette-Milliyet ortaklığında 6. kez düzenlenen “67. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu” ödül töreni Volkswagen Arena’da yapıldı.
Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, "Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu ödülünü" kazandı. Başarılı sporcumuzun yaptığı konuşma ise geceye damga vurdu. Eda Erdem, "Atatürkçü, ülkesini seven, adil, çalışkan, başarılı kadınlara dönüşerek ülkemizi daha yukarılara taşıyacağız" sözleriyle Filenin Sultanladı adına önemli bir mesaj verdi.
VOLEYBOLDA GURURUMUZ OLDULAR
Eda Erdem Dündar'ın kaptanı olduğu Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, önce olimpiyatlarda 5'inci sonra da Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncü olarak ülkemize büyük gurur yaşatmıştı. Filenin Sultanları bu sırada bazı çevrelerin çirkin eleştirilerine de uğramıştı.
67. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülü'nü başarılı milli cimnastikçimiz İbrahim Çolak kazandı. Gecede sahibini bulan diğer ödüller şöyle:
Yılın Takımı: A Milli Kadın Voleybol Takımı
Yılın Antrenörü: Ergin Ataman
Gillette Yılın Futbolcusu: İrfan Can Kahveci
Yılın Gillette Gibi Hareketi Özel Ödülü: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kulüpleri
Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Vakıfbank Spor Kulübü
Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Merve Tuncel
Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu/Takımı: Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı
Yılın Gillette Gibi E-Spor Takımı Ödülü: Beşiktaş eSports
Milka Yılın Kayak Sporcusu Özel Ödülü: Ceren Reyhan Yıldırım
HDI Sigorta Özel Ödülü: Busenaz Sürmeneli
Jüri Özel Ödülü: Ferhat Arıcan
Namık Sevik Özel Ödülü: Milliyet Gazetesi Karikatüristi Haslet Soyöz
İslam Çupi Özel Ödülü: Türkiye Tenis Federasyonu
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