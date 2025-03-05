Voleybolda KFC Kadınlar 1. Ligi yarı final etabı Alanya'da başladı
Voleybolda KFC Kadınlar 1. Ligi'nin yarı final etabı, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.
Voleybolda KFC Kadınlar 1. Ligi'nin yarı final etabı, Antalya'nın Alanya ilçesinde start aldı. Alanya Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda 6 Mart'a kadar gerçekleştirilecek organizasyonun ilk gün yarı final etabında 4 karşılaşma oynandı.
A Grubu'nda Papara Göztepe, Bozüyük Belediye Eğitim Spor'u 3-1, İlbank da Bolu Belediyespor'u 3-2 yendi.
B Grubu'nda ise PTT, Merinos Voleybol'u 3-0, İBB Spor da Info Yatırım Karşıyaka'yı 3-2 mağlup etti.
Organizasyonun ikinci gününde yarın şu karşılaşmalar oynanacak:
12.00 Bozüyük Belediye Eğitim Spor-İlbank
14.00 Bolu Belediyespor-Papara Göztepe
16.30 Merinos Voleybol-Info Yatırım Karşıyaka
18.30 İBB Spor-PTT
Etiketler: #Voleybolda KFC Kadınlar 1. Ligi #Antalya #Alanya
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