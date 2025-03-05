Voleybolda KFC Kadınlar 1. Ligi yarı final etabı Alanya'da başladı

Yayınlanma: 05.03.2025 - 01:46

Güncelleme: 05.03.2025 - 01:46

Voleybolda KFC Kadınlar 1. Ligi'nin yarı final etabı, Antalya'nın Alanya ilçesinde start aldı. Alanya Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda 6 Mart'a kadar gerçekleştirilecek organizasyonun ilk gün yarı final etabında 4 karşılaşma oynandı.

A Grubu'nda Papara Göztepe, Bozüyük Belediye Eğitim Spor'u 3-1, İlbank da Bolu Belediyespor'u 3-2 yendi.

B Grubu'nda ise PTT, Merinos Voleybol'u 3-0, İBB Spor da Info Yatırım Karşıyaka'yı 3-2 mağlup etti.

Organizasyonun ikinci gününde yarın şu karşılaşmalar oynanacak:

12.00 Bozüyük Belediye Eğitim Spor-İlbank

14.00 Bolu Belediyespor-Papara Göztepe

16.30 Merinos Voleybol-Info Yatırım Karşıyaka

18.30 İBB Spor-PTT