Voleybolda KFC Kadınlar 1. Ligi yarı final etabı Alanya'da başladı

Voleybolda KFC Kadınlar 1. Ligi'nin yarı final etabı, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Voleybolda KFC Kadınlar 1. Ligi yarı final etabı Alanya'da başladı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.03.2025 - 01:46

Voleybolda KFC Kadınlar 1. Ligi'nin yarı final etabı, Antalya'nın Alanya ilçesinde start aldı.  Alanya Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda 6 Mart'a kadar gerçekleştirilecek organizasyonun ilk gün yarı final etabında 4 karşılaşma oynandı.

A Grubu'nda Papara Göztepe, Bozüyük Belediye Eğitim Spor'u 3-1, İlbank da Bolu Belediyespor'u 3-2 yendi.

B Grubu'nda ise PTT, Merinos Voleybol'u 3-0, İBB Spor da Info Yatırım Karşıyaka'yı 3-2 mağlup etti.

Organizasyonun ikinci gününde yarın şu karşılaşmalar oynanacak:

12.00 Bozüyük Belediye Eğitim Spor-İlbank

14.00 Bolu Belediyespor-Papara Göztepe

16.30 Merinos Voleybol-Info Yatırım Karşıyaka

18.30 İBB Spor-PTT


Etiketler: #Voleybolda KFC Kadınlar 1. Ligi #Antalya #Alanya
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