Yayınlanma: 28.08.2023 - 13:16

Güncelleme: 28.08.2023 - 13:16

Voleybol sahalarında rakip savunmayı aşmanın önemli yollarından biri olan plase tekniği, oyuncuların topu hızlı bir şekilde yavaşlatarak rakip takımın sahasına yönlendirmesini amaçlar. Peki, voleybolda plase nedir? Voleybolda plase nasıl vurulur?

PLASE NEDİR?

Voleybolun temel oyun tekniklerinden biri olan "plase," topun hızını yavaşlatarak rakip sahaya yönlendirilmesini sağlayan bir pas çeşidi. Plase, oyuncuların hücum stratejilerini zenginleştirmelerine ve rakip takımın savunmasını aşmalarına yardımcı olur. Plase, topun hızını ve yönünü kontrol ederek takım arkadaşlarına kolaylıkla oynamalarını sağlar.

PLASE NASIL VURULUR?

Plase, voleybolun incelikli pas tekniklerinden biridir ve oyuncuların topu kontrol ederek istedikleri yere yönlendirmelerine olanak tanır. Bu tekniği doğru bir şekilde uygulamak, takımın hücum stratejisi ve skor üretiminde önemli bir rol oynar.

Plase yaparken dikkat edilmesi gereken ilk adım, doğru bir pozisyon almak ve topun istenilen yönde gelmesini sağlamaktır.

Teknik açıdan, el ve parmak pozisyonu da büyük önem taşır. Topa vurulduğunda avuç içi yukarıya bakmalı, parmaklar ise açık ve geriye doğru olmalıdır.

Plase yaparken bileği hafifçe kırarak topa yönlendirme yapmak, topun yavaşlamasını ve istenilen yöne gitmesini sağlar. Bu, rakip savunmanın arasına topun düşmesini kolaylaştırır.

Plase tekniği sadece topun yavaşlaması değil, aynı zamanda doğru bir şekilde yönlendirilmesiyle de ilgilidir. Ayrıca hız kontrolü de plase yaparken unutulmaması gereken bir unsurdur. Topun hızını iyi ayarlamak, istenilen noktaya düşmesini sağlarken rakip savunmanın yetişmesini zorlaştırır.

Voleybolda plase tekniği, oyuncuların koordinasyonunu, dikkatini ve pas yeteneklerini geliştiren önemli bir unsurdur. Doğru şekilde öğrenilip uygulandığında, takımın oyun stratejisini zenginleştirir ve hücum performansını artırır.