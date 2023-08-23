U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda İtalya'ya kaybetti
Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası ikinci tur ikinci maçında karşılaştığı İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.
Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milliler, Meksika’da devam eden şampiyonanın 2'nci tur 2'nci maçında İtalya’ya 25-6, 29-27, 25-21 set sonuçlarıyla kaybetti.
SIRADAKİ RAKİP ABD
Organizasyonun ilk turunda grubunu yenilgisiz lider tamamlayan, ikinci tura ise Brezilya mağlubiyetiyle başlayan milli takım, 3'üncü maçında 24 Ağustos Perşembe günü TSİ 05.00'te ABD ile karşılaşacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur için zam oranı belli oldu
- Çanakkale'deki yangının başlama görüntüsü ortaya çıktı
- 1100 firari mahkûm!
- 'Erdoğan'ın kafasında 3 formül var...'
- Genel cerrah öldürüldü
- Zamma 'Hakem Kurulu' karar verecek
- 'Merkez'in KKM kararı sonrası ilk adım
- Çanakkale'deki yangında son durum!
- 'Çok tehlikeli bir planı devreye aldılar'
- Masadan kalktıktan sonra neler yaşandı?