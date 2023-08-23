U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda İtalya'ya kaybetti

Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası ikinci tur ikinci maçında karşılaştığı İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

AA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 16:29
U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda İtalya'ya kaybetti
Abone Ol google-news

Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milliler, Meksika’da devam eden şampiyonanın 2'nci tur 2'nci maçında İtalya’ya 25-6, 29-27, 25-21 set sonuçlarıyla kaybetti.

SIRADAKİ RAKİP ABD

Organizasyonun ilk turunda grubunu yenilgisiz lider tamamlayan, ikinci tura ise Brezilya mağlubiyetiyle başlayan milli takım, 3'üncü maçında 24 Ağustos Perşembe günü TSİ 05.00'te ABD ile karşılaşacak.


Player Alanı
U21 Kadın Voleybol Milli Takımı U21 Voleybol Dünya Şampiyonası italya

İlgili Haberler

Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık'a veda etti

Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık'a veda etti
Milli sporcu Ersu Şaşma Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale çıktı

Milli sporcu Ersu Şaşma Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale çıktı
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası: 'Türkiye'de kadın futbolcular ek iş yapıyor'

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası: 'Türkiye'de kadın futbolcular ek iş yapıyor'

En Çok Okunan Haberler