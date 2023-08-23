U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda İtalya'ya kaybetti

Yayınlanma: 23.08.2023 - 16:29

Güncelleme: 23.08.2023 - 16:29

Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milliler, Meksika’da devam eden şampiyonanın 2'nci tur 2'nci maçında İtalya’ya 25-6, 29-27, 25-21 set sonuçlarıyla kaybetti.

SIRADAKİ RAKİP ABD

Organizasyonun ilk turunda grubunu yenilgisiz lider tamamlayan, ikinci tura ise Brezilya mağlubiyetiyle başlayan milli takım, 3'üncü maçında 24 Ağustos Perşembe günü TSİ 05.00'te ABD ile karşılaşacak.