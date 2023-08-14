Voleybolda yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı
Voleybolda Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2023-2024 sezonu fikstürü belirlendi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış katıldı.
Kadınlarda 14 Ekim Cumartesi, erkeklerde 18 Ekim Çarşamba günü başlayacak liglerde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
SULTANLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor - Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop
Fenerbahçe Opet - Aydın Büyükşehir Belediyespor
Nilüfer Belediyespor - Galatasaray Daikin
Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı Dynavit
Sarıyer Belediyespor - Beşiktaş
PTT - Kuzeyboru
VakıfBank - Karayolları
AXA SİGORTA EFELER LİGİ FİKSTÜRÜ
Halkbank - Ziraat Bankkart
Fenerbahçe - Spor Toto
Arkas Spor - Galatasaray HDI Sigorta
Hatay Büyükşehir Belediyespor - TÜRŞAD
Cizre Belediyespor - Alanya Belediyespor
Bursa Büyükşehir Belediyespor - Develi Belediyespor
Akkuş Belediyespor - Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ
TARİHLER VE STATÜ
Kadınlarda 14 takımın mücadele edeceği normal sezonun ilk yarısı 16 Aralık Cumartesi günü tamamlanacak. İkinci devre 7 Ocak Pazar günü başlayıp 24 Mart Pazar günü sona erecek.
Sultanlar Ligi'nde play-off karşılaşmaları nisan ayında oynanacak. Lig etabı sonunda son 2 sırayı alan takımlar 1. Lig'e düşecek.
Lig etabını 1, 2, 3 ve 4. sırada tamamlayan ekipler play-off 1. etapta mücadele etme hakkı yakalayacak. Sezonu 5, 6, 7 ve 8. sırada tamamlayacak takımlar ise play-off 2. etap maçlarında mücadele edecek.
Erkeklerde de 14 takımın yer alacağı normal sezonun ilk yarısı 24 Aralık Pazar günü sona erecek. Sezonun ikinci yarısı 6 Ocak'ta başlayıp 30 Mart'ta tamamlanacak.
Efeler Ligi'nde play-off mücadelesi de nisan ayında başlayacak.
Ligin normal sezonunu ilk 4 sırada bitirecek takımlar 1, 2, 3 ve 4. sıralarının belirleneceği play-off 1. etapta, sonraki 4 ekip de 5, 6, 7 ve 8. sıralarının belirleneceği play-off 2. etapta mücadele verecek.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin sezonu son 2 sırada tamamlayacak ekipler, 1. lige düşecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da ibre kime döndü?
- Hayalet AVM'de bir gün...
- Barış Pehlivan neden cezaevine giriyor?
- KESK, 16 Ağustos'ta iş bırakıyor!
- Ukrayna'dan yaralanan askerler için 'ReSex' projesi
- Ümit Kocasakal'dan 'ihraç' iddiası
- Soruşturma açılan isim özel kalem müdürü oldu
- Fenerbahçe'den Crespo kararı!
- Sarımsaklı plajı istila altında!
- Dün göreve getirilmişti: İYİ Partili isimden acı haber