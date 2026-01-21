Voleybolun yaşayan hafızasına saygı duruşu: “Voleybolun Delidolu Efsanesi: Bülent Meriç” raflarda

Türkiye voleybol tarihine damga vuran antrenörlerden Bülent Meriç’in renkli kişiliğini, yaşamını, spor anlayışını ve yarım asrı aşan antrenörlük serüvenini odağına alan “Voleybolun Delidolu Efsanesi: Bülent Meriç”, Librum Kitap etiketiyle yayımlandı.

Bülent Meriç’in Saint-Joseph’li, Altınyurt’lu, Vinylex’li ve Otomarsan’lı dostlarından oluşan SJAYVO adlı grubun katkılarıyla, eski voleybolcu iş insanlarından Saint-Joseph ve Vinylex’li A. Ümit Taftalı ile Altınyurt’lu M. Özalp Birol’un koordinatörlüğünde, usta yayıncı ve yazar Cem Akaş tarafından yayına hazırlanan kitap, onlarca şampiyonluğun ve kupanın hikâyesinin yanı sıra Türkiye’de okul sporlarından kulüp voleyboluna uzanan bir dönemin kültürel ve sportif belleğini de kayıt altına alıyor.

BİR SPOR İNSANININ ÇOK KATMANLI PORTRESİ

Bülent Meriç’in Saint-Joseph Lisesi’nde ve Fenerbahçe, Vinylex, Otomarsan, Galatasaray gibi kulüplerde geçen yıllarını kapsayan anlatı, bu sıradışı spor insanının sporcu, antrenör ve eğitici kimliklerini bir arada ele alıyor. Meriç’in disiplin anlayışı, sahaya ve hayata bakışı, oyuncularıyla kurduğu sert ama öğretici ilişki, kitabın merkezinde yer alan başlıca temalar arasında bulunuyor.

AMATÖR RUHLA GELEN BÜYÜK BAŞARILAR

Meriç’in kendi anlatılarından, kişisel arşiv materyalinden, eski voleybolcu öğrencilerinin ve yakın dostlarının tanıklıklarından yararlanılarak yayına hazırlanan “Voleybolun Delidolu Efsanesi: Bülent Meriç”, aynı zamanda bir kuşağın “amatör ruhla” nasıl büyük işler başardığını gözler önüne seriyor.

Beton sahalarda, yetersiz imkânlarla, kişisel evlerin kamp alanına dönüştüğü yıllarda kazanılan ve bir de dünya şampiyonluğuyla taçlanan onlarca başarı; spor yaşamında zafere giden yolun yalnızca yetenekle değil; karakter, emek, inat ve özveriyle kurulduğunu hatırlatıyor.

Eser; 1960’lardan 2000’lere uzanan süreçte Türkiye voleybolunun gelişimini, okul sporlarının dönüştürücü gücünü ve “alaylı” antrenör kuşağının spor kültürüne katkılarını görünür kılıyor.

BİR DÖNEMİN RUHUNA TANIKLIK

Spor tarihiyle ilgilenen okurların yanı sıra; eğitim, disiplin ve toplumsal hafıza üzerine düşünen herkes için güçlü bir anlatı sunan “Voleybolun Delidolu Efsanesi: Bülent Meriç”, sıra dışı bir spor insanının hikâyesini ve bir dönemin ruhunu anlamak isteyen tüm okurları raflarda bekliyor.