Cumhuriyet Gazetesi Logo
Volkan Demirel 'ayı' lakabını yorumladı: 'İnsanlara abes geliyor ama...'

9.04.2026 21:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel, basın mensuplarına konuştu. Demirel, kendisine takılan 'ayı' lakabı hakkında görüşlerini aktardı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Demirel, futbolculuk zamanlarında kendisine takılan lakapları yorumladı.

Volkan Demirel'in açıklamaları şu şekilde:

“Bana Fenerbahçe tesislerinde ‘Dayı’ derlerdi. Dışarıda ise ‘Ayı’ lakabı takıldı. İnsanlara belki abes bir kelime gibi geliyor ama benim kızlarımın en sevdiği oyuncak bir ayı. Kızımın bir tane ayısı var, adı da Volkan. Ben ayı olmaktan ve ayı gibi görünmekten çok mutluyum. Çünkü ayı çok güçlü bir hayvandır."

"AZİZ YILDIRIM BENİ 'VOLKAN' YAPAN İNSAN"

"Aziz Yıldırım, beni ‘Volkan’ yapan insan. Aziz Yıldırım'ı ben her zaman babam yerine koyarım. Ali Koç da aynı şekilde benim için. Biri babamsa biri de ağabeyim gibidir." 

"Ben çok güzel goller yedim. Ama aklımda kalanlar, yediğim hatalı goller. Üç tanesini unutamıyorum. Edu ile çarpıştığımız pozisyonda Galatasaray’ın golü, Kasımpaşa maçında kendi kaleme attığım gol ve İtalya’dan yediğim gol.”

İlgili Konular: #süper lig #Gençlerbirliği #volkan demirel

