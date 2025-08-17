Volkan Demirel'den Anderson Talisca yorumu: 'Topa gelişinden belli'

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı maçı NOW Spor'da yorumladı. Volkan Demirel, Talisca'nın performansını değerlendirdi.

Talisca'ya ve penaltıya değinen Volkan Demirel, "Talisca geldiği günden bu yana fiziksel olarak hazır değil. Penaltı atmaya bile hazır değil. Geçen sezon en azından penaltı ve duran top atıyordu. Bir de ben her zaman şunu savunuyorum; sonradan giren oyuncuya penaltı attırmak yanlış. Cenk Tosun pozisyonda akıl koydu ve penaltıyı aldı ama orada penaltıyı atacak kişi Talisca mıydı tartışırız" dedi.

"TALISCA'NIN TOPA GELİŞİNDEN BELLİ"

Mourinho'nun oyuna yaptığı müdahaleleri eleştiren Demirel, "Göztepe 10 kişi kaldığı an Mourinho'nun defanstan oyuncu çıkarıp hemen ön tarafa takviyelerle oyunu ele alabilirdi, ben ona üzülüyorum. Yoksa Göztepe deplasmanı kolay bir deplasman değil. İyi bir takımla iyi bir seyirci önünde oynuyorsunuz. Ben 0-0'a kabulüm ama 60'ta oyuncu atıldıktan sonra bir şeyler göstermeliydi. Sen 70-72'ye kadar oyuncu değiştirmiyorsun. Rakip eksik kalmasına rağmen 10 dakika senden daha çok topa sahip oluyorsa bu beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

Talisca'nın penaltıyı kaçıracağını tahmin ettiğini aktaran Volkan Demirel, "Sen 90+'da penaltı kazanıyorsun sen sahada hazır olan, vücut ısısı yükselmiş adama attır. Talisca'nın topa gelişinden belli. Ne dedim atmadan önce? Kaçırabilir dedim. Oyuna yeni girmiş, sakatlıktan yeni çıkmış. Belki o topa vururken adalesindeki problemi düşünüyordur" diye konuştu.