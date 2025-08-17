Benfica, Fenerbahçe maçı öncesi kayıp yaşamadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.08.2025 09:35:00
Cumhuriyet Spor
Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Portekiz Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Estrela'yı 1-0 mağlup etti.

Portekiz Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Benfica, Estrela'ya konuk oldu.

Estádio José Gomes'te oynanan karşılaşmayı Benfica, Estrela karşısında 1-0 kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golü, 60. dakikada penaltıdan Vangilis Pavlidis kaydetti.

KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAMADI

Bu maçla birlikte ilk maçını oynayan Benfica, puanını 3'e yükseltirken Estrela ise 2. maçının ardından 1 puanda kaldı.

Milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu maçta hiç süre almadı. 

Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos'ta Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Benfica, Portekiz Ligi 3.hafta maçında ise Tondela'yı ağırlayacak. Mücadelenin kaybedeni Estrela ise 3. hafta maçında Alverca ile karşı karşıya gelecek.

