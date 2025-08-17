Spor yazarları Göztepe-Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Mourinho'yu anlamak mümkün değil'

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı Süper Lig karşılaşmasını değerlendirdi.

Gürcan Bilgiç: "İzmir'deki stat atmosferinin Fenerbahçeli oyuncuların yaşaması muhtemel 'zafer sarhoşluğuna' ilaç olmasını bekliyordum. Feyenoord galibiyeti sonrasında, Benfica eşleşmesi öncesinde takımın aklının karışması seçenekler arasındadır. Ancak sahada çarşambaya konsantre olmuş mücadeleyi yarıda kesmiş, çözümün kendi kendine olacağını zanneden "durgunlar" grubu vardı. Ne kendileri memnundu yaptıkları işten ne de seyredenler. Bir anda zamanda yolculuk gerçekleşti ve Fenerbahçe geçen sezona geri döndü. Göztepe maçı yapabileceği en maksimum temasla oynadı. Topu kaptıran faulü yapıyor, topsuz alanda bile nefeslerini rakibin ensesinde hissediyorlardı. Gerginliklerin yaşanması kaçınılmazdı, Jhon Duran'ın dirsekli itişmesinde kırmızı kartın sınırı da vardı. İki takımında top rakibe geçtiğinde kontrole geçmesi, gol şansını duran top olasılıklarına bırakması da teknik adamların seçimi. Üst düzey mücadele edip koşan Göztepe'nin 10 kişi kaldıktan sonra bile, sayılar eşitmiş gibi karakter koyması da saygı değer." (Sabah)

"HAKEM OLMAYI HAKETMİYOR"

Ahmet Çakar: "Olmuyor… olmadı… olmayacak da… Fenerbahçe ne yaparsa yapsın olmuyor. Hakem kıyağı olsa da olmuyor. Kötü niyetli bir dördüncü hakem kıyağı olsa da olmuyor. Rakipten belli bir süre bir kişi fazla olsa da yine de olmuyor. Tıpkı dün geceki gibi. Kötü bir hakem ama daha önemlisi kötü olmayan kötü niyetli bir VAR hakemiyle Fenerbahçe yine kazanamadı. Öncelikle MHK'ye şunu söyleyelim; Onur Özütoprak adlı VAR hakemi, bırak VAR hakemi olmayı, bırakın hakem olmayı, spor sahalarına girmeyi bile hak etmiyor. Çünkü 90+2'de penaltı için Yasin Kol'u kenara çağırdı. Tamam darbe var, penaltı verilebilir ama maçın hemen başında Amrabat'ın Göztepeli oyuncuya yaptığı darbeden ne farkı var? Hatta Amrabat'ın pozisyonu çok daha net bir penaltı. İlk devrenin sonu Duran'ın rakibin suratına bilerek, isteyerek vurduğu şiddetli bir dirsek var. Ama VAR hakemi yine çağırmıyor. VAR hakemi adam gibi davranmış olsaydı F.Bahçe bu maçı kaybederdi." (Sabah)

"MOURINHO'YU ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Ömer Üründül: "Fenerbahçe dün gece karşısında koşan, pres yapan, agresif oynayan bir Göztepe buldu. Futbol adına da takım olarak olumlu hiçbir şey ortaya koyamayınca, uzatmada ele geçen penaltıyı da kaçırınca önemli 2 puan kaybetti. Her zamanki gibi ben yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Mourinho'yu anlamak mümkün değil. Çok kötü bir ilk yarı geçiriyorsun, hücumda çok yetersizsin. Değil pozisyon bulmak, karşı kaleyi tehdit dahi edemiyorsun. Bu şartlarda artık ikinci yarıya değişikliklerle başlamak lazım. İlk değişikliği, 70. dakikada Talisca ile yapıyorsun. Üstelik Talisca fizik olarak zaten hazır değil. Son bölümde çok müsait bir frikiği, ardından da penaltıyı kötü vuruşlarla heba etti. Fenerbahçe'nin olumsuz futbol oynamasında önemli noktalar var." (Sabah)

"FENERBAHÇE İKRAMİYEYİ ÇÖPE ATTI"

Ercan Taner: "Maçın adı büyük, ilk yarıda oynanan oyun ise kötüydü. Jose Mourinho, yine kontrollü oyunlarından birini tercih etmişti. Duran ve En-Nesyri, korkutan forvetler olarak sahadaydılar ama onlara pozisyon hazırlayacak kanatları Göztepe takım savunmasında iyi kapatınca, istedikleri topları alamadılar. Orta saha ilk devre üretimden uzak kaldı. Bu yüzden Fenerbahçe, ‘Duran top kazanırsam belki gol atarım’ düşüncesine kapılmıştı sanki. Göztepe, temaslı oyunu ile topu çabuk geri alıp, ani atağa çıkma stratejisi planlamıştı. Denediler ama net gol pozisyonu bulamadılar. Buna rağmen Fenerbahçe rakibi bunaltamadı ve ‘Oosterwolde’nin kırmızı kartı Göztepe’yi rahatlattı’ derken, Cenk Tosun’a yapılan amatörce faul Fenerbahçe’ye maçı getirecekti ama Talisca penaltıyı atamayınca Fenerbahçe büyük ikramiyeyi çöpe attı." (Sözcü)

"FENERBAHÇE ETKİSİZ KALDI"

Emre Bol: "Mourinho geçen sezon sürekli yaptığı ve herkesin kafasını karıştırdığı rotasyonu bu kez yapmadı. Acaba bir maç için mi geçerli yoksa bu kadro istikrarını devam ettirecek mi? Bu gelecek karşılaşmalarda göreceğiz. Ancak ben kesinlikle F.Bahçe kadrosunu ezbere sayabilmek istiyorum artık. Göztepe yine iyi ve canlar yakacak bir kadro kurmuş. Çok çabuk oynuyorlar, sürekli hareket halindeler. Bu durum F.Bahçe'nin rahat top yapamamasına neden oldu. Zaten yavaş top çeviren sarı-lacivertliler, rakibin hızından çekinip iyice kendi yarı alanına yaslandı. Mourinho'nun topu rakibe vererek yapılan presle hücuma çıkma taktiği de ilk yarı boyunca işe yaramadı. Semedo, Archie Brown ve Szymanski hep Göztepeli oyuncuların markajında olunca F.Bahçe 3. bölgede etkisiz kaldı John Duran'a yapılan faulleri inanın sayamadım. Hakem Yasin Kol buna müsaade etti. Sonra sinirlenen Duran'ın rakibe vurduğu dirseğe kırmızıyı veremedi. Sadece koştuğunda yüzü kızaran adam!" (FotoMaç)

"YANLIŞ BİR ORGANİZASYON"

Engin Verel: "Konuşacak çok şey var. Ben ertelemeden başlayayım. Bu takımda kararları başkan mı, hoca mı yoksa ikisi birlikte mi veriyor. Bu kadar yanlış bir organizasyon olur mu! Feyenoord gibi sıradan bir takıma karşı lig maçını erteliyorsun, Play-Off'ta Benfica ile hayat memat mücadelesine çıkmaya hazırlanırken Göztepe deplasmanına gidiyorsun. Evinde sezonu Alanya maçıyla güle oynaya açmak, sonra da Hollanda'ya gitmek seni yormazdı. Ama şimdi rövanşta harcadığın olağanüstü eforun ardından Göztepe deplasmanı, sonra da Benfica gibi zor bir rakip... Mourinho haklı olarak Göztepe deplasmanında rotasyon yapmaya çekiniyor. Zira biliyor ki, Feyenoord'u eleyen takımı bozup da maçı kaybedersen seni tefe koyarlar. Ama bu oyuncular da Feyenoord maçından hırpalanarak çıktı." (Akşam)

"KIRMIZI KARTI VEREMEDİ"

Mustafa Çulcu: "Her iki takımda top rakipteyken takım halinde savunmada bekledi. Duran toplardan gol aradılar. Sahipsiz topları Göztepe süpürdü. En-Nesyri ve Duran beklediği pasları alamayınca geriye gelip top almak zorunda kaldı. Fred, Szymanski ve Amrabat hep savunmada kaldı, rakipten top kapmak için mücadele ettiler. Yine bir Mourinho klasiği gördük, ilk yarı bitmeden soyunma odasına gitti. 3. dakikada Amrabat sağ ayak dışı ile topa vuruyor, inen ayak çaresiz Jenderson'un ayağına basıyor. Penaltı olmaz... Hakem ceza alanı dışında basit temaslara fauller çalınca Duran ve Szymanski, Göztepe ceza alanı içinde basit temaslarda penaltı beklentisi içinde kendilerini bıraktılar. Hakemin devam kararları doğruydu. En-Nesyri'ye gösterdiği sarı kart yanlış. Ayak yüksek kalktı lakin temas yok. 42. dakikada J.Duran ile Allan arasında temaslı mücadelede Duran sağ dirseğini silah olarak kullandı net kırmızı kart olmalıydı. Ancak Yasin Kol cesaret edip kırmızıyı veremedi, sarı ile geçiştirdi." (Sabah)