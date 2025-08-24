Volkan Demirel'den Barış Alper iddiası: 'Bence o iş bitmiş'

Volkan Demirel, Galatasaray'daki Barış Alper kriziyle ilgili NOW Spor'da açıklamalar yaptı.

NEOM-Barış Alper temasıyla ilgili aldığı bilgileri aktaran Volkan Demirel, "Benim bildiğim Barış Alper'e NEOM tarafından yapılan bir teklif var, Galatasaray'dan yapılan bir teklif de var. Ben rakamları da az çok biliyorum. Galatasaray'ın daha büyük beklentisi var. Doğrudur da bu. Hedefiniz başka bir yerse Barış gibi bir oyuncuyu tutmak istersiniz. Gidecekse de iyi fiyatlara vermek istiyorlar ama Barış'ın alacağı rakamlar çok akıl çelici olduğu için bu karşılıklı açıklamalar yapıldı" dedi.

Barış Alper'in Kayserispor maçı kafilesine alınmamasının transferin bittiğine işaret olduğunu iddia eden Demirel, "Barış Alper'i kadroya almadılarsa bence o iş bitmiş. Bundan sonra bu işten hayır da gelmez" ifadelerini kullandı.

Barış Alper'e gelen teklif ve Galatasaray'ın talebiyle ilgili de konuşan genç teknik adam, "İlk teklif 25, ikinci teklif 35+5, Barış'a teklif edilen de 10 milyon Euro. Galatasaray'ın istediği de 60 milyon Euro" sözlerini sarf etti.

Milli futbolcunun takımdan ayrılacağını düşündüğünü yineleyen Volkan Demirel, "Barış Alper bence gider. Kalması da sağlıklı değil şu an" şeklinde konuştu.

Galatasaray'daki maaş dengesine vurgu yapan Demirel, "Osimhen'in maaşı oyuncuları rahatsız eder. Barış Alper'in gitmek istemesi normal, maaş dengesini iyi kurmak lazım. Sadece Galatasaray için söylemiyorum bunu" diyerek sözlerini noktaladı.