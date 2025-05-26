Volkan Demirel'den şampiyonluk paylaşımı: 'Avrupa’nın En Büyüğüne, Fenerbahçe’mize…'

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi ve teknik direktör Volkan Demirel, THY EuroLeague'deki Final-Four heyecanını Abu Dabi'de yaşadı.

Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos ve Monaco maçlarını yerinde takip eden Volkan Demirel, şampiyonluğun gelmesinin ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Volkan Demirel, Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague şampiyonluğunun ardından yaptığı paylaşımla taraftarların gönlünü bir kez daha fethetti.

Volkan Demirel yaptığı paylaşıma, "Mission Completed" Tebrikler Avrupa’nın En Büyüğüne, Fenerbahçe’mize…" notunu düştü.

Fenerbahçeli taraftarlar, Volkan Demirel'in bu paylaşımına beğeni on binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.



