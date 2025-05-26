Fenerbahçe'nin büyük zaferi Fransız basınında: 'Paris'in celladı olan Türkler, Monaco'nun destanına son verdi'

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague'de 2024-2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak, Avrupa'nın en büyük kupasını ikinci kez müzesine götürdü. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen Final Four'da Etihad Arena'da önce Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u, sonra da finalde Fransa temsilcisi Monaco'yu yenen sarı-lacivertliler, Avrupa şampiyonu oldu. Sarı lacivertli takımın bu başarısız Fransız basınında da yankılandı.

20 minutes: "Monaco sonunda çatladı"

"Monaco ikinci yarıda ipleri kaybetti ve Fenerbahçe'nin kupayı almasına izin verdi. Monaco maça daha iyi başlamıştı ama Fenerbahçe, hücumda Mike James'e çok bağımlı olan bir takım karşısında yavaş yavaş üstünlük kurmaya başladı. Üç çeyrek inandık ama takım çok kısaydı, 40 Euroleague maçının oynandığı bir sezonun ardından acı bir sonuç."

L'Equipe: "Monaco Avrupa destanını kırık bir kalple sonlandırdı"

"Son derece fiziksel yoğunlukta geçen mücadelenin sonunda Fenerbahçe'nin (70-81) üstünlüğüyle karşılaşan Monaco'nun Euroleague'i kazanma hayali elinden kayıp gitti."

Eurosport Fransa: "Monaco çaylağı ders çıkardı"

"AS Monaco'nun, finalde Fenerbahçe'ye yenilmesinin ardından ilk Euroleague şampiyonluğunu kazanmak için biraz daha beklemesi gerekecek. Monaco umduğu dolu dolu maçı veremedi. Sinir bozucu, kesinlikle, ama çok da şaşırtıcı değil."

RMC Sport: "EuroLeague finalinde elenen Monaco için basamak çok yüksekti"

"Limoges'un zaferinden 32 yıl sonra Monaco, Euroleague finalinde elendi. Sert Türk defansı ve Marko Guduric'in koçbaşları karşısında dağılan ASM için hayal kırıklığı yaratan bir senaryo. Fenerbahçe, kupada ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Yarışmada bizi hayallere sürükleyen Monacoluların o acımasız finale kadar sergilediği müthiş performans aklımızda kalacak."

Basket USA: "Fenerbahçe, Euroleague finalinde Monaco'nun hayalini yerle bir etti"

"Marko Guduric ve Nigel Hayes-Davis'in liderliğindeki Fenerbahçe, 2025 Euroleague'i finalde Monaco'yu (81-70) yenerek kazandı. Monaco'ya Euroleague şampiyonluğu nasip olmadı. Avrupa'nın en prestijli organizasyonunun finalinde Fenerbahçe'ye yenilen mavi-beyazlılar, hayallerine ulaşamadı. Türk savunması, Monako'nun skorer oyuncularını kontrol etti."

e Parisien: "Monaco'nun Avrupa rüyası sona erdi"

"Rüya, Euroleague sezon finalinin yapıldığı Abu Dabi'deki Etihad Arena'nın güneşi altında uçup gitti. Bu seviyede ilk kez mücadele eden ve devre arasına kadar maçı domine eden Monacolular, prestijli organizasyonun Final Four finalinde Fenerbahçe'ye 70-81 mağlup oldu. Paris Basketbol'un çeyrek finaldeki cellatları olan Türkler, Monacoluların inanılmaz destanına son verdi."

Le Monde: "Euroleague basketbol finalinde yenilen Monaco, kıta zaferi arayışında başarısız oldu"

"Avrupa'nın çatısına tırmanmak için çöle gitmişlerdi. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde AS Monaco'nun zafer hayalleri suya düştü. Monaco, Euroleague finalinde Türk ekibi Fenerbahçe'ye 70-81 yenilerek elendi."

Franceinfo: "Monaco, Euroleague finalinde Fenerbahçe'ye yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşadı"

"AS Monaco basketbolcuları, Abu Dabi'deki Ethiad Arena'da oynanan Euroleague finalinde Türk ekibi Fenerbahçe'ye 81-70 mağlup oldu. Euroleague'de şampiyonluk kazanan tek Franız kulüp olan CSP Limoges'u taklit etmeyi uman Monaco için gerçek bir hayal kırıklığı oldu. İki yıl önce Final Four'da yarı finalde Olympiakos'a elenen Monacolular, bir kez daha şansını kaçırdı."