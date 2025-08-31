Volkan Demirel'den teknik direktörlük sorusuna cevap! 'Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse...'

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Benfica maçının ardından Jose Mourinho'yla yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör çalışmaları devam ediyor.

Mourinho sonrasında Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve kaptanı Volkan Demirel, konuyla ilgili NOW Spor'da değerlendirmelerde bulundu.

Demirel kendisine gelen bir teklif olmadığını belirtip, "Benimle hiçbir temasa geçilmedi. Fenerbahçe için her zaman elimi taşın altına koyarım. Bir gün mutlaka Fenerbahçe'nin başına geleceğim" dedi.

Fenerbahçe için en doğru ismin Aykut Kocaman olduğunu dile getiren Demirel, "Benim için en doğru aday Aykut Kocaman! Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse, yanında olmaya hazırım! Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam! Teknik direktör olursa, yanındayım! Bu benim fikrim, ona çok güvenirim" açıklamasında bulundu.

Volkan Demirel, daha önce katıldığı bir yayında yardımcı antrenörlük yapmayacağını ve kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediğini söylemişti.