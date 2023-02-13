Volkan Demirel depremzedelere yardım için Hatay'a geri döndü
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ailesini İstanbul'a götürdükten sonra depremzedelere yardım etmek için Hatay'a geri döndü.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen kentlerden biri de Hatay.
Depreme Hatay'da yakalanan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısıyla gündem olmuştu.
beIN Sports'un haberine göre, felaketin ardından ailesi ve Hatayspor takımı ile birlikte İstanbul'a dönen Volkan Demirel, ailesini İstanbul'da bıraktıktan sonra Hatay'a geri döndü.
Volkan Demirel, Hatayspor Tesisleri'nde kente ve depremzedelere desteklerini sürdürüyor
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