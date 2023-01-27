Volkan Demirel, Fenerbahçe'den Jorge Jesus'un gözdesini istedi!

Süper Lig'de düşme hattından kurtulmak isteyen Atakaş Hatayspor, transferde önemli bir hamle yaptı. Volkan Demirel, Fenerbahçe'den Lincoln Henrique'yi kiralamak istiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 09:58
Volkan Demirel, Fenerbahçe'den Jorge Jesus'un gözdesini istedi!
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Süper Lig'de 18 maçta 17 puan toplayan Atakaş Hatayspor, sıkıntılı günler geçiriyor. Kadro kalitesini artırma amacıyla teknik direktör Volkan Demirel'in isteği üzerine transfer çalışmalarına başlayan Güney ekibinin listesinde Fenerbahçe'den bir isim de yer aldı.

Volkan Demirel

JESUS'UN GÖZDESİNİ İSTEDİ

Fanatik'in haberine göre genç teknik direktör, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un sezon başında takıma kazandırdığı Brezilyalı Lincoln Henrique'yi istiyor.

Jesus'un ısrarla istediği ve 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Santa Clara'dan transfer edilen 24 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda toplam 30 maça çıktı, 2 gol atıp 6 asist yaptı.

Lincoln Henrique

Asıl mevkisi orta saha ve sol kanat olan Lincoln, Fenerbahçe'de ağırlıklı olarak sol bekte görev yaptı.

Hatayspor ile Fenerbahçe arasında transfer görüşmelerinin devam ettiği ve bir hafta içerisinde kiralık transfer konusunun netleşmesinin beklendiği belirtildi.




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