Volkan Demirel: 'Fiziksel olarak üstünüz'
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 3-1 kazanılan Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mersin'de ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, ikinci yarıda oyun planında yaptıkları değişikliklerin galibiyeti getirdiğini söyledi.
Demirel, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda planladıkları oyunu sergileyemediklerini dile getirdi.
İkinci yarıda oyun planını değiştirip, önde baskıyı artırdıklarını belirten Demirel, "Fiziksel olarak üstün oyuncu yapısına, kalitesine sahip olduğumuz için genelde maçları 60-65. dakikalardan sonra daha iyi domine ediyoruz" dedi.
Demirel, maç öncesinde antrenörlerinin rakipleri izleyip ona göre plan yaptığını ifade ederek, "Rakibimize göre plan yapıyoruz. Plan tutmayınca ikinci yarı başka bir plana geçebiliyoruz. Önemli olan bunları maç içerisinde ya da devre arasında revize etmek. Biz bugün bunu yaptık, bu sayede de kazandık" değerlendirmesinde bulundu.
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