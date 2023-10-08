Hatayspor yenilmezlik serisini sürdürdü!

Yayınlanma: 08.10.2023 - 22:02

Güncelleme: 08.10.2023 - 22:02

Süper Lig'in 8. haftasında Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor ile Aleksandar Stanojevic'in yönetimindeki Konyaspor karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Hatayspor 3-1 kazanırken goller; 22. dakikada penaltıdan Renat Dadaşov, 53. dakikada yine Renat Dadaşov ve 83. dakikada Carlos Strandberg kaydetti. Konuk ekip Konyaspor'un tek golü 32. dakikada Louka Prip'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini sürdüren Hatayspor 14 puana yükselirken, Konyaspor 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hatayspor deplasmanda lider Fenerbahçe ile karşılaşırken, Konyaspor evinde Pendikspor'u ağırlayacak.

HATAYSPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor, bu sezon oynadığı 8 lig maçından da puan kaybı yaşamadan ayrılmayı başardı. Hatayspor bu süreçte 3 galibiyet alırken, 5 de beraberlik aldı.

KONYASPOR'UN KÖTÜ SERİSİ SÜRDÜ

Konyaspor, Hatayspor deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı ve ligdeki son 4 maçından galibiyet çıkaramamış oldu. Konyaspor bu süreçte 2 beraberlik alırken 2 kez de mağlup oldu.