Hatayspor yenilmezlik serisini sürdürdü!
Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve namağlup serisini sürdürdü.
Süper Lig'in 8. haftasında Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor ile Aleksandar Stanojevic'in yönetimindeki Konyaspor karşı karşıya geldi.
Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Hatayspor 3-1 kazanırken goller; 22. dakikada penaltıdan Renat Dadaşov, 53. dakikada yine Renat Dadaşov ve 83. dakikada Carlos Strandberg kaydetti. Konuk ekip Konyaspor'un tek golü 32. dakikada Louka Prip'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini sürdüren Hatayspor 14 puana yükselirken, Konyaspor 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hatayspor deplasmanda lider Fenerbahçe ile karşılaşırken, Konyaspor evinde Pendikspor'u ağırlayacak.
HATAYSPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor, bu sezon oynadığı 8 lig maçından da puan kaybı yaşamadan ayrılmayı başardı. Hatayspor bu süreçte 3 galibiyet alırken, 5 de beraberlik aldı.
KONYASPOR'UN KÖTÜ SERİSİ SÜRDÜ
Konyaspor, Hatayspor deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı ve ligdeki son 4 maçından galibiyet çıkaramamış oldu. Konyaspor bu süreçte 2 beraberlik alırken 2 kez de mağlup oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kongrede gerilim yükseliyor: 'O kelleyi vermeyiz!'
- İmam Konakcı hakkında yeni gelişme!
- Akaryakıtta peş peşe indirimler: İşte güncel fiyatlar
- Esirlerin tutulduğu Gazze'ye hava operasyonu!
- Erdoğan'a liderlerden 'tebrik' telefonu
- CHP İstanbul'da kongre yarışı
- 4. kez kanser olan Bahar Öztan sağlık durumunu paylaştı
- Filenin Efeleri galibiyetle veda etti!
- CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde listeler belli oldu
- 'Evet laikliği değiştirmek istiyoruz!'