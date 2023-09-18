İstanbul'da sessiz gece: Fatih Karagümrük 0-0 Atakaş Hatayspor

Trendyol Süper Lig'in 5.haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor arasındaki mücadele 0-0 sona erdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 22:09
İstanbul'da sessiz gece: Fatih Karagümrük 0-0 Atakaş Hatayspor
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Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadelede iki takımın da hücumları sonuç vermedi maç 0-0 sona erdi.

Hatayspor'da Didier Lamkel, 73. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Hatayspor 7, Fatih Karagümrük 5 puana yükseldi.

Hatayspor, ligde gelecek hafta Trabzonspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük, Pendikspor deplasmanına gidecek.


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Trendyol Süper Lig Atakaş Hatayspor Fatih Karagümrük

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