İstanbul'da sessiz gece: Fatih Karagümrük 0-0 Atakaş Hatayspor
Trendyol Süper Lig'in 5.haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor arasındaki mücadele 0-0 sona erdi.
Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadelede iki takımın da hücumları sonuç vermedi maç 0-0 sona erdi.
Hatayspor'da Didier Lamkel, 73. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Hatayspor 7, Fatih Karagümrük 5 puana yükseldi.
Hatayspor, ligde gelecek hafta Trabzonspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük, Pendikspor deplasmanına gidecek.
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