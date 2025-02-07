Volkan Demirel ile yollar ayrılmıştı: Bodrum FK'de Morais dönemi!

Bodrum FK'da teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho'nun eski yardımcı antrenörü ve Antalyaspor'un eski hocası Jose Morais ile anlaşıldı.

Volkan Demirel ile yollar ayrılmıştı: Bodrum FK'de Morais dönemi!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.02.2025 - 23:13

Volkan Demirel ile yollarını ayıran Trendyol Süper Lig takımı Sipay Bodrum FK, teknik direktörlük görevine Jose Morais'i getirdi.

Yeşil beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Jose Morais ile anlaşma sağlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Son olarak İran'ın Sepehan takımını çalıştıran Portekizli teknik adam, Kasım 2024'ten bu yana boştaydı.

ANTALYASPOR'UN ESKİ HOCASI, MOURINHO'NUN ESKİ YARDIMCISI

Morais, Ocak 2016 - Ekim 2016 tarihleri arasında Antalyaspor'da görev yapmıştı. 59 yaşındaki çalıştırıcı, Inter, Chelsea ve Real Madrid'de ise Jose Mourinho'nın yardımcı antrenörlüğünü üstlenmişti.


Etiketler: #Bodrum FK #Jose Morais #volkan demirel

İlgili Haberler

Bodrum FK'den Volkan Demirel kararı: Resmen açıklandı!

Bodrum FK'den Volkan Demirel kararı: Resmen açıklandı!
Konyaspor, Kramer ile Bodrum FK'yi devirdi

Konyaspor, Kramer ile Bodrum FK'yi devirdi
Eyüpspor'un serisi 3 maça çıktı: Bodrum FK engelini tek golle geçti!

Eyüpspor'un serisi 3 maça çıktı: Bodrum FK engelini tek golle geçti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler