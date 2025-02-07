Volkan Demirel ile yollar ayrılmıştı: Bodrum FK'de Morais dönemi!
Bodrum FK'da teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho'nun eski yardımcı antrenörü ve Antalyaspor'un eski hocası Jose Morais ile anlaşıldı.
Volkan Demirel ile yollarını ayıran Trendyol Süper Lig takımı Sipay Bodrum FK, teknik direktörlük görevine Jose Morais'i getirdi.
Yeşil beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Jose Morais ile anlaşma sağlamıştır" ifadelerine yer verildi.
Son olarak İran'ın Sepehan takımını çalıştıran Portekizli teknik adam, Kasım 2024'ten bu yana boştaydı.
ANTALYASPOR'UN ESKİ HOCASI, MOURINHO'NUN ESKİ YARDIMCISI
Morais, Ocak 2016 - Ekim 2016 tarihleri arasında Antalyaspor'da görev yapmıştı. 59 yaşındaki çalıştırıcı, Inter, Chelsea ve Real Madrid'de ise Jose Mourinho'nın yardımcı antrenörlüğünü üstlenmişti.
Etiketler: #Bodrum FK #Jose Morais #volkan demirel
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