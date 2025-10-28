Cumhuriyet Gazetesi Logo
Volkan Demirel'in yeni adresi resmen açıklandı!

28.10.2025 16:15:00
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'in getirildiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik teknik direktör değişikliği yaşandı.

Başkent temsilcisi, Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getirdi.

Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Ankara ekibinin açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Volkan Demirel ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."

BODRUM FK'DE GÖREV YAPMIŞTI

44 yaşındaki Volkan Demirel, Süper Lig'de son olarak geçen yıl Bodrum FK'de görev yapmıştı.

Gençlerbirliği, 10 haftası geride kalan Süper Lig'de 8 puan topladı.

