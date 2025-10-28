Domenico Tedesco'dan Fenerbahçeli oyunculara müjde: Sözleri ortaya çıktı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.10.2025 11:15:00
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup etti. İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'nun karşılaşmanın ardından oyucularına söylediği sözler gündem oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco galibiyet sonrası futbolcularını saha ortasında topladı ve bir konuşma geçekleştirdi.

TEDESCO FUTBOLCULARA NE DEDİ?

Tedesco'nun özellikle bir sözü Fenerbahçeli futbolcuların sevinç çığlıkları atmasına neden olmuştu.

İtalyan hocanın, performansından dolayı futbolcuları kutladığı ve oyundan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ifade edildi.

Takımın birlik ve beraberliğine vurgu yapan Tedesco'nun "Two days off (2 gün izin)" sözleri ise yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı. İtalyan teknik direktörün bu müjdesi futbolculara sevinç çığlıkları attırdı.

