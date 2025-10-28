Domenico Tedesco'dan Fenerbahçeli oyunculara müjde: Sözleri ortaya çıktı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco galibiyet sonrası futbolcularını saha ortasında topladı ve bir konuşma geçekleştirdi.
TEDESCO FUTBOLCULARA NE DEDİ?
Tedesco'nun özellikle bir sözü Fenerbahçeli futbolcuların sevinç çığlıkları atmasına neden olmuştu.
İtalyan hocanın, performansından dolayı futbolcuları kutladığı ve oyundan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ifade edildi.
Takımın birlik ve beraberliğine vurgu yapan Tedesco'nun "Two days off (2 gün izin)" sözleri ise yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı. İtalyan teknik direktörün bu müjdesi futbolculara sevinç çığlıkları attırdı.
