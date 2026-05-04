Volkan Demirel, Karagümrük maçı sonrası kırmızı kart gördü: 'Bu golü kim vermiyor anlamıyorum'

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrüke 1-0 mağlup oldu ve ateş hattına geriledi. Teknik direktör Volkan Demirel, müsabakanın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Son düdükle birlikte bir süre donup kalan Volkan Demirel daha sonra hakem Oğuzhan Çakır'ın yanına gitti ve ikili arasında bir konuşma yaşandı.

NTV Spor'da yer alan habere göre; söz konusu diyalog sonrası Demirel koridorda kırmızı kart gördü.

BASIN TOPLANTISINA ÇIKAMADI

Volkan Demirel basın toplantısına çıkmak üzereyken kırmızı karttan haberdar oldu ve toplantıya çıkamadı.

“BU GOLÜ KİM VERMİYOR ANLAMIYORUM”

Flaş röportajda yayıncı kuruluşa konuşan Volkan Demirel, "Ne düşünelim... Herkesin izlediği bir maç izledik. İlk yarıda ve ikinci yarıda çok üstündük. Bir tane duran toptan pozisyon verdik. Duran toptan önce faul de yok. Bugün hakem, iki tane çizgiden top çıktı diyorsunuz ama 1 tanesi net gol. Ben kaleci olduğum için anlıyorum. O topa geriden hamle yaparsınız, başka türlü ağlarla buluşur. En azından 1 puan almamız gerekirdi. Kazanacak oyunu oynadık. Rakip kaleci çok iyiydi. 1 tane penaltı kaçırdık. Bunlar futbolun içinde var ama verilmeyen bir golümüz var. Buna VAR karışıyor mu karışamıyor mu? Yan hakem orta sahaya koştu. Bu golü kim vermiyor anlamıyorum. Yazık oldu. Biz elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Kasımpaşa maçı var, onu kazanıp mücadelemizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.