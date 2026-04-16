Galatasaray maçı öncesi Volkan Demirel'den Henry Onyekuru iddialarına yanıt!

16.04.2026 17:18:00
Süper Lig'in 30. haftasında cumartesi günü kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, Henry Onyekuru'nun kadro dışı bırakıldığı iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Henry Onyekuru'nun Galatasaray maçı öncesi kadro dışı kaldığı iddiaları üzerine ilk kez konuştu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Volkan Demirel, "Profesyonel bir futbolcuyu bu şekilde kadro dışı bırakamazsınız. Onyekuru'nun performansından memnun değiliz. İnisiyatif benle alakalı. Oynatırım ve ya oynatmam... Farklı şekilde lanse edilmesi, kulübümüze ve takımımıza zarar verir" dedi.

"İSTEDİĞİMİZ PERFORMANSA GELİRSE..."

Volkan Demirel ayrıca, "Onyekuru, bizim oyuncumuz. Bir sene daha sözleşmesi var. Oynattığım maçta iyi performans aldım ve Başakşehir maçında sahaya sürdüm. O maçta istediğim gibi performans alamadım, sonraki raporlamamda başka bir şey düşündüğümü söyledim ama iş başka yere gitti. İstediğimiz performansa gelirse ben onu başımda taşırım. Bizim futbolcumuz ve sözleşmesi var. Tüm inisiyatif bana ait" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Manchester City, Bernardo Silva kararını resmen duyurdu Manchester City, Bernardo Silva'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını bildirdi. İngiliz ekibinden yapılan duyuruda Bernardo Silva'ya teşekkür edildi.
Fenerbahçe ile Galatasaray, Avrupa Ligi'nde final için parkeye çıkıyor Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunda mücadele eden Türk temsilcileri Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın final için parkeye çıkacak.
Galatasaray'ın kararı net: İtalyan devinden Uğurcan Çakır'a yakın takip Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Uğurcan Çakır ile İtalyan devi Inter'in ilgilendiği iddia edildi.