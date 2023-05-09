Volkan Demirel'den Christian Atsu sözleri: 'Hayatımın en mutlu günü olarak kalacak'

Yayınlanma: 09.05.2023 - 11:12

Güncelleme: 09.05.2023 - 11:12

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Alman basınından Sport1'e deprem felaketi hakkında açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel, yaşanan deprem sonra Almanya'dan önemli yardımlar geldiğini belirterek, "Allah'a şükür her yerden yardım geliyor. Özellikle de Almanya'dan. En büyük yardım bagetler ve ekmekler geldi. Alman polisi 480 bin termal battaniye gönderdi. Ben de bu röportaj ile birlikte Almanya'ya bir karşılık vermek istedim" dedi.

Henüz yeterli yardıma ulaşamadıklarını ifade eden eski milli kaleci, "Depremden sonra Hatay'da bir bardak su bile yoktu. Hatay halkının hiçbir şeyi kalmamıştı. Tüm dünyadan insanlar yardım gönderdi ancak halen yeterli yardıma ulaşamadık. Çadırlar çok suluyor, küçük konteynerler var ancak onlarda da 1 kişi yatabiliyor" şeklinde konuştu.

"ERTESİ SABAH HER ŞEYİ KAYBETTİK"

Hatayspor Teknik Direktörü, Kasımpaşa maçının oynanadığı günün hayatının en mutlu son günü olduğu söyleyerek şunları kaydetti:

"Depremi bütün ailem hissetti. Kasımpaşa maçı sebebiyle o gün Hatay'dalardı. O maçın oynandığı gün hayatımdaki son mutlu gündü. Ertesi sabah her şeyi kaybettik. Tanıdığım çok fazla insan hayatını kaybetti. Çocuklarımı da kaybedebilirdim. Hayatta kaldığımız için şanslıyız. Bazı çalışanlarımız enkazın altından saatlerce çıkamadı. Büyük kızım hala olanların etkisini atlatamadı. Atsu'nun attığı gol ile maçı kazandığımız gün her zaman hayatımın en mutlu günü olarak kalacak. Ertesi gün yaşadığımız deprem sonrası o eski neşemi bir daha hiçbir zaman geri kazanamayacağımı düşünüyorum."

Christian Atsu

"ATSU HARİKA BİR İNSANDI"

Depremde yaşamını yitiren Hatayspor futbolcusu Christian Atsu için ise şunları söyledi:

"Christian Atsu harika bir insandı. Bir gün elinde zarflarla idmana geldi ve ona 'Hayırdır, evleniyor musun?' dedim. Yılbaşı sebebiyle bütün çalışanlara küçük bir hediye vermek istediğini söyledi. Para onun için hiçbir zaman önemli değildi. Christian her zaman oynamak istedi. Sağlıklı olduğu zaman da oynadı zaten. Oynadığı son maçta golünü attı ancak sonrasında maalesef aramızdan ayrıldı. Hepimiz onu çok seviyorduk ve bu kadar harika bir insanı kaybetmek kolay değil (Ağlayarak). Christian ve sportif direktörümüz her zaman bizimle olacak."