Volkan Demirel'den Fenerbahçe iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 20.06.2023 - 15:13

Güncelleme: 20.06.2023 - 15:36

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ŞU ANKİ HEDEFİM HATAYSPOR..."

Adı Fenerbahçe ile geçen teknik direktörlerden biri olan Demirel, ilk hedefinin Hatayspor olduğunu söyledi.

Volkan Demirel, "Herkesin hayalleri ve hedefleri vardır. Şu anki hedefim Hatayspor'un bu sene ayağa kalkıp Süper Lig'de mücadele etmesi. Geleceğimle ilgili hayallerim ve hedeflerim var ama bu ilk hedefim Hatayspor. Bunun için elimden ne geliyorsa onu yapacağım" sözlerini sarf etti.

Volkan Demirel

“ŞU ANA KADAR BİTİRMİŞ OLDUĞUMUZ BİR TRANSFER YOK”

3 aydır birçok oyuncu izlediğini ve transfer görüşmeleri yürüttüğünü kaydeden Demirel, “29 Haziran’da Riva’da toplanacağız. Federasyonumuz ve bakanlığımız bize çok destek veriyor. Elimizde 15-16 tane futbolcumuz var. Birçok oyuncumuz ayrılmak durumunda kaldı. Son 3 ayda çok oyuncu izledim, çok fazla oyuncuyla görüştüm. Neticesinde bir yerlere gelmeye başladık. Bulduğum oyuncularla ilgili başkanlarımıza rapor verdim. Onlar da ellerinden gelen desteği vermeye çalışıyor. 29 Haziran’a kadar yeni transferlerimi yaparsak, onları da aramıza alarak bir sonraki sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Tabii ki hayallerim var ama şu anki hayalim, Hatayspor’un ayağa kalkıp mücadele etmesi. Bunun için elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışacağım” diye konuştu.