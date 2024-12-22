Volkan Demirel'den Şenol Güneş'e sert sözler: 'Terbiyesizsin'

Yayınlanma: 22.12.2024 - 21:40

Güncelleme: 22.12.2024 - 21:40

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının son maçında Trabzonspor-Bodrum FK karşılaştı. İki teknik adamdan Şenol Güneş maç öncesi ve maç sonunda Volkan Demirel'in elini sıkmak istese de karşılık alamadı. Mücadele sonrasında Volkan Demirel ve Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş el sıkmama olayına girmediği açıklamasında; "Her maç kendi içinde değerlendirilmeli. Rakip direncini inancını ortaya koyan bir takımdı. Pas isabetimiz ve hızımız düşük olunca zorluk çektik. Hücumda yakaladığımız pozisyonlar var ama onları daha fazla yapabilirdik. Fazla şut atmalıydık. Yön değiştirmeler vardı ama rakibin zaafını kullanacak işler yapamadık" dedi.

"TERBİYESİZSİN"

Volkan Demirel ise "Önce şunu söyleyeyim oyuncularımı kutluyorum. Ben burada çok oynadım. Stat ve atmosfer anlamında çok sevdiğim bir yerdir. Bu kadar pozisyon bulup değerlendiremediğinizde olmadı. Maçın önüne geçmek istemiyorum. Benim camialarla hiçbir sorunum yok. Bu benim şahsi işim. Eğer ölene saygısı yoksa bir insanın canlısına hiç saygım olmaz" sözlerini sarfetti.

Volkan Demirel sözlerinin devamında; "Maçta tünel çıkışında muhtemelen kazanmanın da verdiği anlık durumla 'çok terbiyezsin' dedi. Ben elini sıkmamakla saygısızlık yaptıysam, terbiyesizim. Sen ölenlere saygı duymamakla yaptıklarınla asıl sen terbiyesizsin" ifadelerini kullandı.