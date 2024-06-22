Volkan Demirel EURO 2032 hayalini açıkladı: 'Başkanımız elçi olarak görevlendirdi ama...'

Yayınlanma: 22.06.2024 - 18:16

Güncelleme: 22.06.2024 - 18:16

Almanya'da düzenlenen Avupa Şampiyonası'nda Portekiz ile karşılaşacak A Milli Takım için Volkan Demirel değerlendirmelerde ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çok umutlu olduğunu söyleyen Volkan Demirel, "İlk maçta aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyuz ve bu galibiyetle bir umudumuz var. Umudumuz nedir, bugün alacağımız puan veya puanlarla birincilik veya ikincilik garanti olacaktır diye düşünüyorum. Umarım başarırız" ifadelerini kullandı.

"ALMANYA'DA OYNAMAK AVANTAJIMIZA"

Turnuvanın Almanya'da düzenlenmesinin büyük bir avantaj sağladığını söyleyen Volkan Demirel şu sözlerle devam etti:

"Turnuvanın Almanya'da oynanması avantajımıza. Burada bulunan taraftarlarımız olması ve bu taraftarların futbola ilgi duyması fark yaratıyor. Sokağa çıktığımızda onların ilgisine, sevgisine maruz kalıyoruz. Geçen maçta olduğu gibi Dortmund'u tekrardan kırmızıya boyayacağımızı düşünüyorum. Taraftarların gösterecekleri ilgiyle, Milli Takım'ın onuruyla guruyla orada oyuncuların yanında olmasıyla Türkiye adına güzel bir akşam olacağını düşünüyorum."

Bir şeyler başarmayı hak ettiğimizi söyleyen Volkan Demirel, "Hep söylüyorum; biz bunu hak ediyoruz; hem oyuncularımızla hem taraftarlarımızla, hem ülkemizle, hem kültürümüzle hem de inancımızla her şeyimizle hak ediyoruz" dedi.

"EURO32'DE HOCA OLMAK İSTİYORUM"

Bu takımın 2008'den daha iyi yerlere gelebileceğini söyleyen Volkan Demirel şu ifadeleri kullandı:

"Çok genç bir takımımız var. Genç olmasına rağmen tecrübeli bir takımımız var. Avrupa'da oynayan çok oyuncularımız var. Duygularımızı da buna ekleyebilirsek 2008'de başardığımızdan daha fazlasını başarabiliriz. Ben buna inanıyorum. Bu akşamki maçı geçersek eğer önümüzün çok açık olduğunu düşünüyorum."

Son olarak EURO 2032'de A Milli Takım'ın teknik direktörü olmak istediğini söyleyen Volkan Demirel şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Sağ olsun başkanımız beni EURO 2032'in elçisi olarak görevlendirdi ama hedefim inşallah o turnuvada Milli Takım'ın teknik direktörü olmak. Benim hayalim bu şekilde, umuyorum ki bu hayalimi de başarırım. Bu çok büyük bir gurur, Türk Bayrağın olduğu her yerde çalışmaktan gurur duyarım. 2032'de elçiyim amam hedefim aynı zamanda teknik direktör olmak ama bu şöyle olacak; başarılarla oraya geleceğim. İnşallah bende kariyerimde başarılı olup oraya geleceğim."