Boşanacakları iddia edilmişti... Volkan Demirel'den açıklama

Önceki hafta teknik direktörlüğünü yaptığı Atakaş Hatayspor ile yollarını ayıran Volkan Demirel ile 13 yıllık eşi Zeynep Demirel'in boşanacakları iddia edilmişti. Volkan Demirel'den konuya ilişkin açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 07:54
Boşanacakları iddia edilmişti... Volkan Demirel'den açıklama
Abone Ol google-news

Atakaş Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel'in boşanacakları iddia edilmişti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Zeynep Demirel daha önce de boşanmayı düşünmüş, ancak Hatay depremi nedeniyle bu kararını ertelemişti. Zeynep Demirel'in boşanma işlemlerini başlattığı iddia edildi.

VOLKAN DEMİREL'DEN YANIT 

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Volkan Demirel, "Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz :)" ifadelerini kullandı.

2010 yılında dünyaevine giren çift, Şubat 2014'te Yade ve Ağustos 2017'de Yeda isimli kızlarını kucaklarına almıştı. 

 

 

 


volkan demirel haberleri Zeynep demirel haberleri

İlgili Haberler

İsimleri Seçil Erzan dosyasında geçmişti... Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor!

İsimleri Seçil Erzan dosyasında geçmişti... Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor!
Boşanma davasında şaşırtan giriş: 'Osman cehenneme kadar yolun var, boşanıyoruz'

Boşanma davasında şaşırtan giriş: 'Osman cehenneme kadar yolun var, boşanıyoruz'
Joe Jonas ve Sophie Turner boşanıyor

Joe Jonas ve Sophie Turner boşanıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler