Boşanacakları iddia edilmişti... Volkan Demirel'den açıklama
Önceki hafta teknik direktörlüğünü yaptığı Atakaş Hatayspor ile yollarını ayıran Volkan Demirel ile 13 yıllık eşi Zeynep Demirel'in boşanacakları iddia edilmişti. Volkan Demirel'den konuya ilişkin açıklama geldi.
Atakaş Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel'in boşanacakları iddia edilmişti.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre Zeynep Demirel daha önce de boşanmayı düşünmüş, ancak Hatay depremi nedeniyle bu kararını ertelemişti. Zeynep Demirel'in boşanma işlemlerini başlattığı iddia edildi.
VOLKAN DEMİREL'DEN YANIT
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Volkan Demirel, "Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz :)" ifadelerini kullandı.
2010 yılında dünyaevine giren çift, Şubat 2014'te Yade ve Ağustos 2017'de Yeda isimli kızlarını kucaklarına almıştı.
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