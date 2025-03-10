WADA flaş kararı açıkladı... 12 Türk sporcuya doping cezası!
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), 12 Türk sporcuya doping cezası verdiğini açıkladı.
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) çok sayıda Türk sporcuda doping tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; halterde 7, boksta 3 ve güreşte 2 sporcu doping cezası aldı.
Doping cezası alan sporcular şöyle:
HALTER: Fatih Baydar (2 yıl), Doğan Dönen (2 yıl), Gökhan Kılıç (2 yıl), Bünyamin Sezer (2 yıl), Hatice Yılmaz (2 yıl), Pelinsu Bayav (3 yıl), Batuhan Yüksel (Soruşturma devam ediyor)
GÜREŞ: Rıza Kayaalp (4 yıl), Yakup Gör (2 yıl)
BOKS: Şennur Demir (2 yıl), Kerem Özmen (2 yıl), Tuğrul Han Erdemir (Soruşturma devam ediyor)
Öte yandan halterde Türk sporculara Avrupa Şampiyonası'na katılmama cezası verilebileceği de ifade edildi.
Etiketler: #Dünya Dopingle Mücadele Ajansı #doping #ceza
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