Galatasaray'dan 'doping' iddialarına yanıt: 'Kişi kendinden bilir işi'

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sosyal medyada yayılan doping iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

Galatasaray'dan 'doping' iddialarına yanıt: 'Kişi kendinden bilir işi'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.02.2025 - 19:05

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İnce, sosyal medyadaki doping iddialarına cevap verdi.

"KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ"

Yener İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir iftira atarken biraz da olsa zeka gerekir sonra kişi kendinden bilir işi derler, yaratmaya çalıştığınız algı üzerinize yapışır. İster misiniz bakalım bugüne kadar şu an Türkiye'de aktif futbol oynamaya devam eden hangi oyuncuların doping testleri pozitif çıkmış."


Etiketler: #Yener İnce #galatasaray #doping

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