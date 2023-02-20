Wanda Nara: Icardi ile birlikteyiz, her zaman aile olduk
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin eşi ve menajerlik görevini üstlenen Wanda Nara, 29 yaşındaki futbolcuyla hala birlikte olduğunu açıkladı.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, Arjantin basınına konuştu.
Wanda Nara, Mauro Icardi için, "O benim kocam. Birlikteyiz, her zaman aile olduk. Neredeyse 10 yıldır evliyiz, bu benim için bir şans ama onun için bilmiyorum. Umarım bu durum hep devam eder" dedi.
2014 yılından bu yana evli olan Mauro Icardi ve Wanda Nara çiftinin 2 çocuğu bulunuyor.
Galatasaray'a PSG'den transfer olan Icardi, sarı-kırmızılı forma altında bu sezon 13 maça çıkan 30 yaşındaki Icardi, 9 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.
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