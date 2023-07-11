Wanda Nara sosyal medyadan duyurdu: İşte Mauro Icardi'nin geliş tarihi!
Süper Lig ekibi Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin transferinde sona yaklaşıyor. Icardi'nin menajeri ve eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Arjantinli golcünün İstanbul'a geliş tarihini açıkladı.
Galatasaray, golcü oyuncu Mauro Icardi'nin transferinde son aşamaya gelmiş durumda.
Sarı-kırmızılı ekibin yıldız oyuncu ve kulübü PSG ile 10 milyon Euro bonservis ve 10 milyon Euro maaş karşılığında anlaşmaya vardığı öne sürülürken, Icardi'nin eşi Wanda Nara açıklama yaptı.
Mauro Icardi (solda) ile Wanda Nara (sağda)
GELİŞ TARİHİNİ AÇIKLADI
Mauro Icardi'nin menajeri ve eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldızın İstanbul'a geleceği tarihi duyurdu.
Wanda Nara, Instagram paylaşımına gelen soru üzerine Arjantinli ünlü isim, "Ben işimi seviyorum ve yapmaya devam edeceğim. Maurito da işini seviyor ve yapmaya devam edecek. Birkaç gün içinde İstanbul’a gidecek. Zaten orada da bir evimiz var" ifadelerini kullandı.
TARAFTARLARIN SEVGİLİSİ OLDU
Son şampiyon Galatasaray'da 26 maçta 23 gol atan Mauro Icardi, taraftarların sevgilisi olmayı başarmıştı.
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