Galatasaray Avusturya'da Kisvarda'yı 2 golle geçti
Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Macar kulüp Kisvarda'yı 2-0 mağlup etti.
Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Kisvarda ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray, 7. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 68. dakikada Sacha Boey'un golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Kocaeli'de oynadığı hazırlık maçında Hull City'ye 4-3 kaybeden Galatasaray, Avusturya kampına ise galibiyetle başladı.
Galatasaray'ın Avusturya'daki kalan maçları şu şekilde;
14 Temmuz Cuma
Austria Wien-Galatasaray (Generali Arena)
18 Temmuz Salı
Sturm Graz-Galatasaray (Merkur Arena)
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