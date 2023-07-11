Galatasaray'da transferde geri sayım: İşte Mauro Icardi gerçekleri!

Yayınlanma: 11.07.2023 - 09:40

Güncelleme: 11.07.2023 - 09:40

Galatasaray’in yeniden kadrosuna kattığı Mauro Icardi’nin sözleşme şartları ortaya çıktı. Arjantinli golcü, bu hafta içinde 3+1 yıllık kontrat imzalayacak.

Mauro Icardi

SÖZLEŞME ŞARTLARI ORTAYA ÇIKTI

Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki forvete yıllık 7.5 milyon Euro garanti para verecek. Icardi, belli performans kriterlerine ulaşırsa 2.5 milyon Euro’yu bulan ek ödeme alacak. Icardi’nin toplam ücretinin bir bölümünü sponsorlar karşılayacak.

ERDEN TİMUR'DAN BONSERVİS PAZARLIĞI

Paris Saint-Germain’in, Icardi için bonservis pazarlığını 20 milyon Euro’dan açtığı, yönetici Erden Timur’un bu rakamı 10 milyon Euro’ya çektiği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar bonservisi 2 veya 3 taksitle ödeyecek.