Galatasaray Nef, oyun kurucu Corey Walden’ı kadrosuna kattı

Galatasaray Nef, Bayern Münih forması giyen 30 yaşındaki ABD’li oyun kurucu Corey Walden ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 15:13
Galatasaray Nef, oyun kurucu Corey Walden’ı kadrosuna kattı
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Galatasaray Nef, gelecek sezon etkili bir kadro kurma yönünde takımı güçlendirmeye devam ediyor.

Art arda bir çok ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, son 2 sezondur Bayern Münih’te oynayan 30 yaşındaki ABD’li oyun kurucu Corey Walden’ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklama, “Galatasaray Nef 2023-2024 sezonu için sürdürdüğü transfer çalışmalarını son iki sezonda Bayern Münih forması ile izlediğimiz skorer oyun kurucu Corey Walden’ı 1+1 yıllığına kadrosuna katarak sürdürdü. 1,88 m boyundaki tecrübeli oyun kurucu Corey Walden’a Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin diyor, parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl diliyoruz” ifadelerine yer verildi.


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