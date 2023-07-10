Galatasaray Nef, oyun kurucu Corey Walden’ı kadrosuna kattı
Galatasaray Nef, Bayern Münih forması giyen 30 yaşındaki ABD’li oyun kurucu Corey Walden ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaray Nef, gelecek sezon etkili bir kadro kurma yönünde takımı güçlendirmeye devam ediyor.
Art arda bir çok ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, son 2 sezondur Bayern Münih’te oynayan 30 yaşındaki ABD’li oyun kurucu Corey Walden’ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Konuyla ilgili yapılan açıklama, “Galatasaray Nef 2023-2024 sezonu için sürdürdüğü transfer çalışmalarını son iki sezonda Bayern Münih forması ile izlediğimiz skorer oyun kurucu Corey Walden’ı 1+1 yıllığına kadrosuna katarak sürdürdü. 1,88 m boyundaki tecrübeli oyun kurucu Corey Walden’a Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin diyor, parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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