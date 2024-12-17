Wanda Nara'dan flaş Mauro Icardi paylaşımı!

Yayınlanma: 17.12.2024 - 16:26

Güncelleme: 17.12.2024 - 16:26

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, ülkesinde tedavi sürecine devam ederken bir yandan da özel hayatındaki kaosla uğraşıyor.

Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Icardi, ilişkisi hakkında son olarak "Onu çamurdan çıkarıp elit seviyeye yükselttim ve şimdi tekrar çamurun içinde. Özüne geri döndü" demişti.

Geçtiğimiz günlerde 38. yaşını kutlayan Nara, L-Gante olan ilişkisi hakkında, "Özümü tekrar gördüm, hayatımın bu anında başlangıçtaki değerlerime dönmem gerekiyordu" sözlerini kullanmıştı.

ANNESİNİN MESAJLARINI PAYLAŞTI

Kendisinden 13 yaş küçük aşkıyla sık sık gündeme gelen Wanda Nara son olarak annesinin Icardi'ye attığı mesajları paylaştı.

Wanda Nara'nın yaptığı paylaşımda yer alan mesajlar şu şekilde:

1 Aralık: "Mauro, iyi akşamlar. Yarın ameliyat olacağını öğrendim, kızlar da biliyor ve seni görmeye gelmek istiyoruz. Wanda da kabul etti. Bana nerede ve saat kaçta olduğunu söyle çünkü senin yanında olmak istiyoruz."

2 Aralık: "Günaydın Mou, ameliyatın için en iyisini diliyorum. Seni çok seviyorum ve bu gezegende senden daha fazla kimse sevemez. Kızımın sevgisini kaybettiğin ve yıllar önce China'ya [Mauro Icardi'nin daha önce Wanda Nara'yı China Suarez ile aldattığı iddia edilmişti.] mesaj attğın günü üzülerek anımsıyorum. O kadın, güzel bir ailenin sonunun başlangıcıydı. Wan başaramadı, denedi ama senin ihanetini unutamıyorum."

8 Aralık: "Merhaba Mou, nasıl gidiyor, daha iyi misin, ağrın var mı? Kızları görmeni teklif etmek istiyorum. Onlar seni çok seviyor ve özlüyor. Onları bana söylediğin yere getiririm. Hala Arjantin'de olduğunu ve uzun zamandır görüşmediğimizi biliyorum. Sana bir sarılma gönderiyorum ve seni sviyorum"