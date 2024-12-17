Adı Galatasaray ile anılıyordu: Metin Öztürk'ten Dybala sorusuna yanıt!

Yayınlanma: 17.12.2024 - 14:05

Güncelleme: 17.12.2024 - 14:05

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

Öztürk, Paulo Dybala ve transfer için gelen sorunun ardından, "Ara transfer döneminde gelenler ve gidenler olacaktır. Okan Hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Transfere ben bakmıyorum. Girişimler olduğunu biliyorum. Kulübümüzün pek çok futboluyla ilgilenmesi normal. Galatasaray gibi büyük hedefleri olan bir takımda her futbolcu oynamak ister" sözlerini kullandı.

"80 MİLYON EURO'YA DAYANDI"

Metin Öztürk, sponsorluk anlaşmaları konusunda, "Sanırım sponsorluk geliri 80 Milyon Euro civarına geldi" dedi. Öztürk ile birlikte sponsorluk anlaşması törenine katılan Galatasaray İkinci Başkanı Niyazi Yelkencioğlu ise, "Evet doğru" sözlerini sarf etti.

TRABZONSPOR MAÇINDAKİ POZİSYON

Metin Öztürk, Trabzonspor ile oynanan maçta çizgiyi geçip geçmediği yönünde tartışma yaratan pozisyon için, "Acaba yayıncı kuruluş bu ihaleyi istemeden mi aldı diye düşünüyorum! Altyapısını ve teknolojisini yenilemiyor. Kötü niyetle bakmak istemiyorum. Biraz işi safsaklıyorlar. Umarım düzeltirler, ya da TFF yeni bir ihale açar. Zaten bu bizim yetkimizde değil. Söz sahibi olan TFF. Topun auta çıktığını tespit edemeyecek teknoloji ile hareket ediyorlar sanırım. Umarım düzeltirler" dedi.

Yelkencioğlu ise, "Bir art niyet olmadığını tahmin ediyoruz veya diliyoruz" açıklamasında bulundu.