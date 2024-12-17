Galatasaray'dan Fenerbahçe için hukuki işlem açıklaması!

Yayınlanma: 17.12.2024 - 14:25

Güncelleme: 17.12.2024 - 14:25

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Bingöl Yurtsever, Fenerbahçe Yöneticisi Hulusi Belgü'ye sert bir yanıt verdi. Yurtsever, hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Ozan Bingöl Yurtsever'in açıklaması şu şekilde:

"Geçen sezon stadımızda görevli arkadaşımıza arkadan saldıran Hulusi Belgü denilen ahlaksız, bugün sosyal medya hesabından kulübümüzü ima ederek bir paylaşımda bulunmuştur. Spor ahlakından hatta insanı insan yapan temel özelliklerden yoksun bu şahıs hakkında gerekli tüm hukuki işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır.

Ne yazıktır ki; kulübümüzün doğduğu yer olan lisemizi, aklındaki pisliklere alet etmeye çalışan bu şahıs halen Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmaktadır.

Bu hadsiz paylaşım hakkında Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bir aksiyon almasını bekliyoruz. Hulusi Belgü ve onun gibilerinin, kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan, hastalıklı düşünceleri Türk Futbolundan temizlenmedikçe sahada rekabet ve adaleti sağlamamız mümkün değildir."

HULUSİ BELGÜ NE PAYLAŞIMI YAPTI?

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

"Dün akşam tüm Türkiye utandı, siz utanmadınız! Her maçta kazanmak için her şey mübah kafanız Türkiye'de futbolu bitirdi, ahlakı bitirdi.

"Sözde ilim, irfan yuvası olması için var olan okulunuzun adını, karaborsa ve yasa dışı kumara, cemaatlere bulaştırdınız. Kazanmak için her türlü çirkefliği kendinize yakıştırdınız. 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' diyen muhteşem bir liderin ülkesinde, ahlakı yine ayaklar altına aldınız."