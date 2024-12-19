Wanda Nara'dan flaş Mauro Icardi paylaşımı!

Yayınlanma: 19.12.2024 - 15:53

Güncelleme: 19.12.2024 - 15:53

Wanda Nara, boşanma aşamasında olduğu eşi Mauro Icardi ile yaptığı yeni yazışmalarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Arjantinli golcü kız çocuklarının velayetini almak için İstanbul Aile Mahkemesi'nde Wanda Nara'ya dava açmıştı. Kızlarının velayetini vermek istemeyen Wanda ise aralarında yaşanan kavgayı sosyal medyadan yayınladı.

Ayrıca Icardi, Wanda'nın yeni sevgilisi L-Gante'nin onu kullandığını ve 3 yıl boyunca kendisini aldattığını söyledi.

İşte Wanda Nara'nın yayınladığı konuşmalarından bazı yazışmalar:

Wanda Nara: Asla alamayacağın velayeti isteyerek ve kızlarının annesini inciterek kendini mahvediyorsun.

Mauro Icardi: Göreceğiz bakalım.

Wanda Nara: Beni küçük düşürmek seni mutlu edecekse bu senin sorunun.

Mauro Icardi: Kızlar seni bu numaradan arayacak. Telefon numarası bu. Senin hayatın umurumda değil. Bana başka bir şey gönderme. Güle güle.

"TÜM KREDİNİ KAYBETTİN"

Icardi: Bu çocuğa (L-Gante) izin vermemeni söylemiştim. Çünkü bunun böyle olacağını biliyordum. Hayatımıza karşımasına olanak tanıyorsun bu inanılmaz! Tarzını, aileni, gururunu bir hiç uğruna harcıyorsun. Bugün tüm kredini kaybettin.Tüm zarafetini kaybettin. Her şeyi kaybettin... Kendini böyle cezalandırmak nasıl mümkün olabilir?

"TİKSİNTİ YARATIYOR"

Icardi paylaşılan mesajların devamında şöyle dedi:

"Ben hiç kin tutmuyorum. Bu bende kıskançlık değil, başkası adına utanç, tiksinti yaratıyor... Seni gören, yorum yapan ve konuşan yüzde 99,9 kişide olduğu gibi...

20 yaşında, uyuşturucu bağımlısı, alkolik, cahil, silah taşıyan, hüküm giymiş bir mahkumla sevgili olduğun için nasıl kin tutabilirim ki? Daha devam etmemi ister misin?

Çocukların adına, benim kızlarım adına ve onlara her zaman verdiğimiz aile imajı adına senin adına utanıyorum.

Onlar için hep istediğimiz her şeyin tam tersi, bugün olduğun şeyle tamamen zıt.

Bana “kin tutuyorsun” diyorsun? Çok yanılıyorsun, rahat ol, beni kıskandırmıyorsun."

Wanda Nara ise bu mesajlara yanıt olarak şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce ayrılmalıydım, böylece çok fazla kötü muamele ve acıdan kaçınırdım.

Peki, sana bu kadar tiksinti veriyorsa neden benimle konuşuyorsun?

Söylediklerin doğru olabilir ya da olmayabilir. Ama bana iyi davranıyor ve benim için önemli olan tek şey bu. Ve devam ediyorsun, devam ediyorsun...

Beni rahat bırak, saygı yoksa daha fazla konuşulacak bir şey yok. Çocuklar için dayanıyorum."

Icardi konuşmanın devamında şöyle yazdı:

"Tabii ki, kendini satması gerekiyor (L-Gante) karşısına çıkan her kameraya yüzünü gösteriyor, seninle birlikte görünmek için her fırsatı değerlendiriyor.

Tıpkı seni kullanan diğer herkes gibi. Ama iyi olan şu ki, sana hep söyledim ve hep haklıydım!

Saygı mı? Saygıyı sen göstermeliydin ve onu 3 yıl önce hayatından çıkarmalıydın.

Ve beni 3 yıl boyunca başka bir ilişki yaşayarak aldattın. Çocuklar için devam ettin, bu hikayeyi kime satmaya çalışıyorsun?"

"PAYLAŞTIĞIN FOTOĞRAFLARDAN NASIL UTANMIYORSUN"

Mauro Icardi şöyle devam etti:

"Huzur içinde yaşayıp ve mutlu olmak yerine sürekli kargaşa... Sana hiçbir şey kazandırmayacak şeylere bulaşıyorsun. Sana daha önce söyledim... Sahne arkasındaki bir anne gibi davranıyorsun. Paylaştığın fotoğraflardan nasıl utanmıyorsun? Bu kadar alçalabildiğine inanamıyorum... Her zaman zeki bir kadın olan sen, nasıl böyle zavallı bir hale geldin? Açıklaması yok... Çölde bir penguen gibi kaybolmuşsun!

En sinir olduğum şey, "söylediklerim seni rahatsız ediyor" diyorsun ama her konuda haklı olduğumu biliyorsun! Ve kafanı biraz çalıştırıp iki dakika düşününce... haklı olduğumu anlıyorsun!"

Wanda: Anlıyorum ama söylediklerin tamamen yanlış.

Mauro: Hayır! Hiç de yanlış değil, tüm dünya beni destekliyor Sana söylediklerimle de yanlış değilim. Sohbetlerin, aramaların ve bana yazdıkların ortada. Ve 15 gün sonra paylaştığın fotoğraflar ve videolar... Yani o kadar da yanılmış sayılmam.

Mauro: Her şeyi daha iyiye çevirmek, yapmak ve sahip olmak için binlerce sebebimiz var... ama senin sadece bir sebebin var ve o da aşağılık, utanç verici, iğrenç... bu yolda devam etmek için. Kendini mahvetme! Ne senin için ne de bizim için bunu istemiyorum!!

Wanda: Barış eksikti. Bugün hiçbir şeyim yok ama huzurum var. Kimse bana kötü davranmıyor.

Mauro: Barışı elde edeceğiz! Bunu başaracağız.

Her şeye sahip olacağız.

Wanda: Hayır. Denemiştim. Artık yeter.

Mauro: Hiç denemedin. Hep beni oyaladın. Şimdi zamanı. Denemek ve gerçekten birbirimize bir şeyler göstermek zamanı. Her şeyle dibe vurduk. Bugün her şeye yeniden başlamak için bir yerden başlayabiliriz...

Wanda: Nerede ameliyat oluyorsun?

Mauro: Bu şu anda öncelik değil. Öncelik işleri doğru yapmamız. Eğer işleri düzenleyip düzgün bir şekilde yaparsak birlikte karar verebiliriz ve benimle gelmeni isterim. Ve özellikle de çok zor olacak olan iyileşme sürecinde yanımda olmanı, bana güç, cesaret ve destek vermeni isterim.

Herkesin iyiliği için hayatımızı yeniden inşa etmeye hazır mısın? Bolca sevgi ve adanmışlıkla?

Sevgi fazlasıyla var çünkü seni ne kadar sevdiğimi biliyorum ve sen her zaman beni benden daha çok sevdiğini söylüyorsun...

Daha fazla adanmışlık göstermemiz gerekiyor, özellikle senin. Çünkü uzun zamandır çok fazla çaba gösteriyorum ve tek başıma mücadele ediyorum.