Adı Galatasaray ile anılıyordu: Roma'dan Paulo Dybala açıklaması!

Yayınlanma: 19.12.2024 - 11:22

Güncelleme: 19.12.2024 - 11:22

Futbolda 2024/25 sezonunun ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray'da gündem Paulo Dybala.

Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

'BİR TEKLİF GELİRSE DİNLERİZ'

Samdoria maçı öncesinde İtalyan basınından Mediaset'e konuşan Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, Paulo Dybala'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ghisolfi, Paulo Dybala için, "Söylentiler var biliyorum. Onun Roma'ya olan sevgisini ve takım için önemini biliyoruz. Bir teklif gelirse dinleriz" dedi.

'BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Dybala'nın durumuyla ilgili ayrıca Ghisolfi, "Paulo bizim için çok önemli. Şu anda hiçbir kulüple temasımız yok" açıklamasında bulundu.

Paulo Dybala, bu sezon Roma formasıyla 18 maçta süre alırken iki gol ve bir asist kaydetti.