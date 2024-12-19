Adı Galatasaray ile anılıyordu: Roma'dan Paulo Dybala açıklaması!
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın Sportif Direktörü Flrent Ghisolfi, adı Galatasaray ile anılan Paulo Dybala hakkında konuştu.
Futbolda 2024/25 sezonunun ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray'da gündem Paulo Dybala.
Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak istiyor.
'BİR TEKLİF GELİRSE DİNLERİZ'
Samdoria maçı öncesinde İtalyan basınından Mediaset'e konuşan Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, Paulo Dybala'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ghisolfi, Paulo Dybala için, "Söylentiler var biliyorum. Onun Roma'ya olan sevgisini ve takım için önemini biliyoruz. Bir teklif gelirse dinleriz" dedi.
'BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'
Dybala'nın durumuyla ilgili ayrıca Ghisolfi, "Paulo bizim için çok önemli. Şu anda hiçbir kulüple temasımız yok" açıklamasında bulundu.
Paulo Dybala, bu sezon Roma formasıyla 18 maçta süre alırken iki gol ve bir asist kaydetti.
Spor Haberleri
- Roma'dan Paulo Dybala açıklaması!
- Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu!
- En pahalı Türk futbolcular belli oldu!
- Paulo Dybala'ya Mauro Icardi örneği!
- Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı farklı mağlup etti!
- Donnarumma sakatlandı, o müdahaleye kart çıkmadı!
- Arsenal geri düştüğü maçta yarı finale çıkmasını bildi!
- Dybala'nın oynamadığı maçta Roma, Sampdoria'yı ezdi!
- Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman?
- Liverpool, Southampton'ı geçerek yarı finale yükseldi!
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Çok yanlış yaptı Bakan Hanım… Öyle şey olur mu ya…’
- Müdürleri makamında topladı
- 1993'te kaybetmişti, görünce gözyaşlarını tutamadı
- Kuyumcularda yeni dönem 2025'te başlıyor
- İki eşi de evinde asılı bulundu: 'Bütün düzeni aynı'
- Üç isme ihraç yolu
- Basın açıklaması yapan AKP'lilere emekliden sert tepki
- İstenen ceza belli oldu!
- SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!
- ‘Olayın çözülmesine büyük katkı sağlayacak’