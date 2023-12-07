Adı Real Madrid ile anılıyordu: Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Arjantinli golcü Mauro Icardi için gelen transfer tekliflerini değerlendirmeyeceği kaydedildi.
29 Aralık'ta Riyad'daki TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'ın yıldızları, Suudi Arabistan piyasasına çıkacak.
15 milyon Avro'ya Sevilla'ya gönderdiği Marcao'dan beri çift haneli rakamlara oyuncu satışı yapamayan Galatasaray'ın, olası cazip tekliflere kapısı açık.
Ancak yönetim, sadece bir oyuncu için kapıyı kapadı: Mauro Icardi.
GALATASARAY'I SEÇMİŞTİ
Yaz döneminde Al-Hilal ve Al Shabab'dan gelen astronomik tekliflere rağmen sarı-kırmızılı takımı seçen Tangocu'nun adı, bir süre önce de dünya devi Real Madrid'le anıldı.
Arjantinli yıldızı satmayı düşünmeyen Galatasaraylı yetkililer, Icardi'nin yeni jenerasyon üzerindeki etkisini dikkate alıyor.
Minik çocukların Galatasaray'ı seçmesinde 1 numaralı faktör haline gelen yıldız isim, saha içi performans kadar saha dışındaki varlığıyla da Cimbom'da 'satılamaz' konumuna geldi.
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